EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Llegan a Venezuela otros 131 ciudadanos deportados por EEUU Las autoridades de Venezuela han confirmado la llegada al país de otro vuelo con 131 ciudadanos a bordo, todos ellos deportados desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos, en el marco del programa Vuelta a la Patria, con el que Caracas busca la "reinserción social y familiar" de estos venezolanos. El avión ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar y ha permitido a estos ciudadanos volver de "forma voluntaria" a suelo venezolano. Entre ellos hay 115 hombres, 10 mujeres y seis menores de edad --un niño, tres niñas y dos bebés--, según ha informado el propio programa en un mensaje difundido a través de Telegram.

Opositores cubanos buscan priorizar la amnistía general en una posible negociación con EEUU El colectivo opositor cubano Foro Acción por la Amnistía 2026 abogó este lunes por priorizar, en una potencial mesa de negociación entre Cuba y EEUU, el tema de la liberación de los presos políticos y la despenalización del disenso. En la conferencia de prensa de presentación de la iniciativa, el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa considero "fundamental" que la propuesta de "amnistía de todos los presos políticos" salga "de la sociedad cubana y no del Gobierno" de la isla. "Por eso creo que estamos en circunstancias justas y en el momento preciso para avanzar en esta cuestión", recalcó Cuesta en referencia al actual momento político, dominado por la presión de EEUU a Cuba.

Se retrasa hasta mañana la llegada a Cuba del primer barco del Convoy Nuestra América El primer barco con ayuda humanitaria para Cuba del Convoy Nuestra América, una iniciativa solidaria, no atracará hasta este martes en La Habana, después de que se retrasase por segunda vez su llegada. Los organizadores de la iniciativa, que ha llevado a varios centenares de activistas y políticos en los últimos días a la isla, indicaron que la climatología adversa ha dificultado el trayecto de la embarcación, que partió de Progreso (sureste de México) el viernes pasado. El buque, que será recibido en La Habana por representantes del Gobierno cubano, transporta gran parte del total de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

El chavismo marcha en Caracas para exigir el cese de las sanciones de EEUU y la Unión Europea Miles de simpatizantes del chavismo se manifestaron este lunes en las calles de Caracas para exigir la eliminación de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en medio del acercamiento entre el Gobierno de Delcy Rodríguez con la Administración de Donald Trump. Ondeando la bandera nacional y con pancartas a favor de la paz, los manifestantes se congregaron desde la mañana en la Plaza Morelos, donde se encuentra la sede de la Defensoría del Pueblo, y marcharon hasta la Plaza Caracas, donde estaba prevista también la llegada de una protesta de sindicalistas que exigían al Gobierno un aumento salarial y que finalmente no pudo llegar.

Trump pone como ejemplo a Delcy Rodríguez para el futuro líder de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso este lunes como ejemplo el caso de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para el futuro liderazgo de Irán, tras haber anunciado que mantiene negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra. "Miren a Venezuela: qué bien está funcionando todo allí. Nos está yendo de maravilla en Venezuela con el petróleo y con la relación entre la presidenta electa (sic.) y nosotros; y tal vez encontraremos a alguien así en Irán", declaró el mandatario a la prensa. Delcy Rodríguez sucedió a Nicolás Maduro como presidenta encargada tras la captura del líder chavista, el pasado 3 de enero, por parte de fuerzas estadounidenses y desde entonces ha tejido una estrecha relación con Washington.

Los trabajadores protestan por salarios y chavistas marchan en Caracas contra sanciones Los sindicatos de trabajadores protestan este lunes en Venezuela, con marchas en Caracas y otras ciudades, para exigir mejoras salariales, en una jornada en que el chavismo también convocó a sus seguidores a manifestarse en la capital venezolana para exigir el cese de las sanciones económicas de Estados Unidos. Sindicatos de maestros, trabajadores del área de salud, empleados públicos, pensionistas y jubilados, entre otros sectores, convocaron a protestas en todos los estados para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalente a 28 centavos de dólar al tipo de cambio oficial de este lunes.

Cuba cree que sería "ingenuo" no "prepararse" para una intervención militar de EEUU El viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ha destacado este domingo que la isla se está preparando para una posible intervención militar estadounidense y que sería "ingenuo" no hacerlo. "Nuestro Ejército siempre está preparado y de hecho estos días se está preparando para la posibilidad de una agresión militar. Seríamos ingenuos si no lo hiciéramos viendo lo que está ocurriendo en el mundo", ha afirmado Fernández en una entrevista con la cadena estadounidense NBC.

Machado denuncia que a los presos políticos militares les han reducido las porciones de alimentos La líder opositora de Venezuela María Corina Machado denunció este sábado que a los presos políticos militares en el país suramericano les han reducido sus porciones de alimentos en las cárceles, y aseguró que no descansará hasta que todos sean liberados. "El régimen se ha ensañado con ellos (militares) por años, los ha desaparecido, los ha torturado, humillado a sus familias. En los últimos días, incluso les han reducido sus porciones de alimento en las cárceles", aseguró en una publicación en X. La exdiputada indicó que muchos de los militares detenidos son los mejores oficiales en sus respectivas promociones dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). "Sus compañeros presionan porque excarcelan a civiles y no a los militares", añadió.

Opositores venezolanos entregan al Parlamento una lista de presos políticos para su revisión La Red de Excarcelados por la Democracia (RED), agrupada por opositores recientemente liberados en Venezuela, entregó una lista de presos políticos al Parlamento para que sus casos sean revisados y puedan recibir la medida de amnistía, informó este sábado el exdiputado, Américo De Grazia. En declaraciones a la prensa desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), De Grazia indicó que el viernes se reunieron con parte de la comisión que vigila el cumplimiento de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, en la que también pidieron que se publique la lista completa de todos los que han recibido la libertad plena. "El oficialismo dice que ha liberado a 8.000 personas, que ya les ha limpiado su expediente (...), bueno queremos saber quiénes son", señaló el exdiputado.