Héctor Santana, pionero en la Gala Drag, presenta su libro contra el estigma del síndrome de Down

El autor canario Héctor Santana Sánchez ha presentado este lunes en el Auditorio de la Fundación Mapfre en Madrid el libro Mi vida no es un cuento, una obra autobiográfica escrita que narra su trayectoria personal con el objetivo de inspirar, sensibilizar y contribuir a cambiar la percepción social sobre las personas con síndrome de Down.

El acto ha contado con la participación de la infanta Elena, directora de proyectos de la Fundación Mapfre; así como de Ignacio Baeza, presidente de la fundación en Canarias; Daniel Restrepo, director de acción social; Angélica Taboada, directora técnica de la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas; y del propio autor.

Durante el encuentro se celebró una conversación abierta con Héctor Santana sobre su vida, su proceso creativo y su compromiso con la inclusión social.

Por la izquierda, la infanta Elena de Borbon, Hector Santana e Ignacio Baeza. / ED

El libro recorre su historia desde la infancia, marcada por el apoyo de su familia, hasta su vida adulta, en la que ha desarrollado múltiples facetas. Actualmente trabaja como auxiliar de recepción en el Hotel Maspalomas Princess, pero su trayectoria también incluye logros destacados como campeón de España de natación adaptada, su participación en la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria y su implicación en proyectos de teatro inclusivo.

La obra fue desarrollada durante un año de trabajo junto al escritor Daniel Martín Castellano, bajo la coordinación de Angélica Taboada, directora técnica de Asociación Síndrome de Down de Las Palmas.

El encuentro, celebrado en una fecha muy próxima al 21 de marzo, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, no solo ha perseguido visibilizar las capacidades y el talento, sino tambien reivindicar el papel de la cultura y la narración personal como herramientas para promover la inclusión social.

Oportunidades de empleo

Fundación Mapfre Canarias impulsa el programa Juntos Somos Capaces en las Islas desde 2018, que promueve la colaboración entre empresas y entidades sociales para facilitar oportunidades de empleo a las personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental.

Desde su puesta en marcha, se han formado más de 500 personas y más del 80%, 408 personas, han tenido una oportunidad real de acceso al mercado laboral gracias al compromiso de las 160 empresas y entidades sociales adheridas al programa.

Mesa redonda sobre la presentación del libro. / ED

El presidente de la Fundación Mapfre Canarias, Ignacio Baeza, destacó durante su intervención que "historias como la de Héctor nos recuerdan que la inclusión no es un concepto abstracto, sino una realidad que se construye cuando ofrecemos oportunidades y confiamos en el talento de cada persona".

Por su parte, la Infanta Elena de Borbón, directora de proyectos de Fundación Mapfre subrayó que "este libro es mucho más que un testimonio personal. Es una invitación a mirar el mundo con más empatía y a reconocer el enorme valor que cada persona puede aportar a la sociedad".

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Mi vida no es un cuento, editado por Bilenio, es el primer libro de Héctor Santana Sánchez. A través de sus páginas comparte experiencias personales, logros y desafíos, con un mensaje claro: demostrar que las personas con síndrome de Down tienen sueños, talento y mucho que aportar a la sociedad. El libro está salpicado por las ilustraciones sencillas pero muy significativas de Guillermo Saavedra y cada capítulo viene precedido de una reflexión de la escritora y psicóloga Elizabeth López.