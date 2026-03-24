Aumentar la oferta formativa en las islas menores y condiciones laborales más atractivas: la estrategia de Canarias para paliar la falta de personal sociosanitario

El envejecimiento poblacional es uno de los retos a los que se enfrenta el Archipiélago. La mayor demanda de personal técnico especializado en el ámbito sociosanitario no ha ido de la mano con el interés que despierta en la población, lo que deriva en carencias de efectivos –especialmente en las islas menores–.

La necesidad de creación de nuevas plazas residenciales empeora la situación: según un informe publicado en enero por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, casi el 100% de las localidades del Archipiélago están ocupadas, y le harían falta otras 10.607 nuevas para alcanzar, al menos, el ratio de cinco camas sociosanitarias por cada cien mayores de 65 años.

Sin embargo, no se pueden crear más plazas sin disponer de más profesionales. Con esto en mente, este lunes tuvo lugar una reunión entre las áreas implicadas del Gobierno de Canarias y los cabildos para abordar esta cuestión, bajo una estrategia basada en dos claves: ofrecer más formación –sobre todo en las islas no capitalinas– y mejorar las condiciones laborales para que las ofertas sean más atractivas, dando los primeros pasos en la creación de un nuevo convenio de ámbito autonómico para los trabajadores sociosanitarios.

110 millones de euros

El viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil, afirmó que se trata de «uno de los grandes retos» que el Archipiélago se está encontrando «a nivel de prestación de servicios». Candil aseguró que desde el Gobierno autonómico ya se están tomando medidas y señaló que se ha incrementado la financiación de los servicios sociosanitarios, en el último año, en unos 110 millones de euros, buscando aproximarse «al coste real» de la prestación.

El viceconsejero lo ejemplificó con el caso de la atención domiciliaria, cuyos servicios pasaron de pagarse a 14 euros la hora a 22. «Esto nos ha situado por encima de la media del Estado español en cuánto a la financiación del coste de este servicio en concreto».

Dignificación del sector

Candil confirmó que los Cabildos plantearon durante la reunión la necesidad de «elaborar un convenio del trabajador sociosanitario específico para Canarias» que responda a las principales demandas de los trabajadores: mejorías «a nivel de retribución», a nivel del «ratio de personas que tienen que atender» y al nivel de «dignificación del sector». Desde el Gobierno de Canarias han recogido la petición y van a «valorar con los servicios jurídicos lo que significaría la elaboración del convenio, para irlo traduciendo en una realidad».

En lo respectivo a la formación, la reunión contó con la presencia del viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez. Uno de los principales problemas a la hora de conseguir profesionales en las Islas menores son las dificultades para el acceso a la vivienda y movilidad. Debido a esto, la estrategia planteada consiste en incrementar la formación sociosanitaria en islas como La Gomera o La Palma y que sean los propios jóvenes gomeros y palmeros los que se queden a trabajar allí.

Formación sin limitación por plazas

«En La Palma, por ejemplo, se hablaba de que tendrían que contratar cerca de 100 personas y veían enormes dificultades a la hora de encontrar el personal», contó Rodríguez. «En La Gomera y La Palma, las islas más envejecidas, nos han pedido una mayor oferta formativa y reforzaremos las titulaciones disponibles». En estas islas, no habrá una limitación por plazas: «Todas las personas que soliciten ese tipo de enseñanza en esas islas tendrán respuesta a su petición, con lo cual, a priori, no nos ponemos un límite de plazas ofertadas», sentenció Rodríguez.

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Los trámites para crear nuevas plazas sociosanitarias ya están en marcha: «Ahora mismo estamos elaborando el tercer Plan de Infraestructura. Aunque no podamos confirmar aún, probablemente deba estar en las 9.000 plazas», confirmó Candil. «Serán de distinta tipología. En materia de centros de día, Canarias está por encima de la media estatal, pero somos conscientes de que tenemos que mejorar el número de plazas residenciales», sentenció.