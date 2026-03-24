Los agricultores denuncian la entrada ilegal de plátano macho y mango en Canarias por fallos en los controles

La Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca-Union de Uniones) ha denunciado la entrada irregular de plátano macho y mango en el Archipiélago, una situación que, a su juicio, pone de manifiesto fallos en los controles fitosanitarios y supone una amenaza tanto para la agricultura local como para la seguridad alimentaria.

Según ha alertado la organización, estos productos han sido localizados en fruterías de Canarias sin haber pasado presuntamente los controles obligatorios en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) de puertos y aeropuertos. Esto vulneraría la normativa vigente desde 1987 que regula la importación y el tránsito de vegetales en las islas.

Entrada de plagas

Palca advierte de que esta situación incrementa el riesgo de entrada de plagas y enfermedades, especialmente en un contexto en el que, según señala, varios países de América y África ya sufren afecciones importantes en sus cultivos de plátano. A ello se suma la pérdida de trazabilidad de los productos, lo que dificulta la respuesta ante posibles alertas alimentarias y genera preocupación en un territorio donde la confianza del consumidor y el peso del turismo resultan determinantes.

La organización sostiene además que estas prácticas podrían estar repitiéndose por parte de algunos importadores sin una respuesta suficientemente contundente por parte de las administraciones. Recuerda que los controles en puertos y aeropuertos corresponden al Gobierno de España, mientras que la vigilancia en mercados y puntos de venta es competencia del Gobierno de Canarias.

Resultados visibles

En este contexto, PALCA cuestiona la falta de resultados visibles en los expedientes sancionadores y alerta de posibles reincidencias, que a su entender deberían conllevar la aplicación del régimen sancionador previsto en la legislación de sanidad vegetal.

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Ante esta situación, la plataforma reclama un refuerzo inmediato de los controles en los puntos de entrada, una mayor vigilancia en los mercados, la aplicación efectiva de sanciones y más transparencia sobre las actuaciones administrativas en curso. Asimismo, subraya que la normativa fitosanitaria es clave para proteger la agricultura canaria y advierte de que su debilitamiento podría acarrear consecuencias graves para el sector. (Palca- Unión de Uniones) ha denunciado la entrada irregular de plátano macho y mango en el Archipiélago, una situación que, a su juicio, pone de manifiesto fallos en los controles fitosanitarios y supone una amenaza tanto para la agricultura local como para la seguridad alimentaria.