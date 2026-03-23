Transición Ecológica intensifica el apoyo a empresas y técnicos para evitar la pérdida de ayudas Next Generation

Ante las dificultades que están encontrando empresas y profesionales para justificar correctamente las ayudas vinculadas a los fondos europeos Next Generation, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que dirige Mariano Hernández Zapata, está reforzando su labor de acompañamiento mediante una serie de jornadas explicativas dirigidas a los distintos agentes implicados en la transición energética.

Hoy lunes se han celebrado dos nuevos encuentros en Gran Canaria, uno en la sede de la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y las Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa) y otro en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental (Coiico), con el objetivo de ofrecer orientación práctica sobre los procedimientos de justificación de estas subvenciones y resolver dudas relacionadas con los requisitos administrativos y técnicos.

Ronda de encuentros

Estas sesiones forman parte de una ronda de encuentros que la Consejería está desarrollando en colaboración con organizaciones empresariales y colegios profesionales para facilitar la gestión de unas ayudas que resultan clave para el desarrollo de proyectos vinculados a energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible.

Durante la jornada celebrada en Femepa, la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, destacó que la administración autonómica está realizando un esfuerzo continuado para acompañar al tejido productivo en todas las fases del proceso administrativo.

Riesgos de devolución

Según explicó, el objetivo no es solo conceder las ayudas, sino asegurar que los proyectos puedan justificarse correctamente y consolidarse sin riesgos de devolución de fondos. En este sentido, subrayó que cada inversión vinculada a la transición energética debe traducirse en actividad económica, modernización del sector productivo y generación de empleo en Canarias.

La viceconsejera recordó además que el sector del metal y de las nuevas tecnologías desempeña un papel fundamental en el despliegue de instalaciones de autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos y proyectos de innovación energética, por lo que consideró necesario ofrecer información directa y seguridad jurídica a las empresas que están ejecutando estas actuaciones.

Ampliar los plazos hasta 2028

Por su parte, la presidenta de Femepa, Patricia Jiménez, advirtió del riesgo de que parte de las inversiones realizadas por las empresas puedan quedar sin financiación si no se ajustan los plazos establecidos para la ejecución y justificación de las ayudas.

A su juicio, la realidad operativa de las empresas en un territorio insular como Canarias requiere mayor flexibilidad administrativa, especialmente en proyectos complejos que dependen de suministros, autorizaciones y procesos técnicos que pueden prolongarse en el tiempo. En este contexto, insistió en la necesidad de ampliar los plazos hasta 2028 para garantizar que las inversiones ya realizadas puedan consolidarse.

Colaboración del ámbito técnico

La segunda sesión celebrada hoy en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental puso el foco en el papel de los profesionales técnicos en la ejecución y justificación de los proyectos vinculados a la transición energética.

El director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, destacó que los ingenieros son una pieza clave en el diseño, desarrollo y seguimiento de estas actuaciones, así como en el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por los programas financiados con fondos europeos.

En la misma línea, el decano del Colegio, Carlos Manuel Medina, valoró estas jornadas como una herramienta útil para ayudar a empresas y profesionales a gestionar correctamente las ayudas públicas y reforzar la competitividad del tejido empresarial canario.

Asimismo, puso en valor el trabajo del centro CIDE de proximidad del Colegio, integrado en la Red CIDE del Gobierno de Canarias, que ofrece asesoramiento especializado a las empresas en la identificación, solicitud y gestión de financiación pública para proyectos de innovación.

Recursos que se pueden perder

El Gobierno de Canarias ha concedido ya más de 252 millones de euros en ayudas procedentes de fondos extraordinarios destinados a la transición energética. Sin embargo, una parte relevante de estas inversiones podría verse comprometida si el Estado no se amplía el plazo de ejecución actualmente fijado en junio de 2026.

Desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que el Archipiélago recibió en 2022 un total de 301 millones de euros adicionales para el desarrollo de estrategias específicas de sostenibilidad en territorios insulares, un año después de la asignación inicial de los fondos, pero con el mismo plazo de ejecución, a pesar de tratarse de programas más complejos y con mayor volumen económico.

Según explican, muchas de estas inversiones son esenciales para avanzar en la descarbonización de Canarias y, en algunos casos, ya se encuentran ejecutadas o en fases avanzadas de desarrollo. La falta de una ampliación de los plazos podría provocar que proyectos viables quedaran sin financiación, con el consiguiente impacto económico para empresas y autónomos.

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Dos años mas de plazo

Por este motivo, el Gobierno de Canarias ha solicitado, en coordinación con las organizaciones empresariales del archipiélago, la ampliación de los plazos de ejecución y justificación hasta el año 2028 para garantizar que los proyectos puedan completarse en condiciones adecuadas.