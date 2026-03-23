Therese mantiene en vilo a Canarias: la borrasca seguirá activa al menos hasta el miércoles

La borrasca Therese continuará afectando a Canarias, al menos, hasta el próximo miércoles, según ha advertido el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el archipiélago, David Suárez, que ha insistido en que el episodio meteorológico adverso aún no ha terminado.

Suárez subrayó que no se puede rebajar la cautela, ya que todavía siguen activos avisos de nivel naranja en algunas zonas de las islas. “No podemos bajar la guardia, seguimos en pleno episodio”, remarcó tras participar en un acto con motivo del Día Meteorológico Mundial.

Un cambio en la situación atmosférica el jueves

La previsión apunta a que será a partir del jueves cuando se produzca un cambio en la situación atmosférica y Canarias comience a quedar bajo la influencia del anticiclón de las Azores, lo que supondría una mejora del tiempo tras varios días de inestabilidad.

El delegado de la Aemet explicó que una de las características más destacadas de esta borrasca de gran impacto está siendo su persistencia. El primer frente asociado atravesó el archipiélago el pasado miércoles, mientras que entre la noche del sábado y el domingo se produjo el acercamiento del núcleo, una situación que todavía sigue generando convección y precipitaciones localmente fuertes, que podrían mantenerse también durante hoy y mañana.

Aun así, señaló que el comportamiento de Therese se está desarrollando dentro de lo previsto por los modelos meteorológicos. Explicó que el organismo estatal trabaja con el plan nacional de meteoalertas, que emite avisos en función de la probabilidad de que se superen determinados umbrales y que constituyen “la primera capa dentro del sistema de alerta temprana”. Posteriormente, esos avisos son transformados por los servicios autonómicos de Protección Civil en situaciones de prealerta o alerta.

En este sentido, defendió que el modelo de trabajo no ha cambiado en Canarias tras otros episodios recientes ocurridos en la Península. “Trabajamos bajo el mismo plan. No ha variado en cuanto a los umbrales que había establecidos para Canarias antes de la DANA en Valencia. Seguimos trabajando con la misma dedicación y el mismo enfoque”, afirmó.

Récords de acumulación de lluvia

Aunque todavía será necesario esperar a que termine marzo para hacer un balance definitivo del episodio, Suárez avanzó que todo apunta a que se podrían haber superado varios récords de acumulación de lluvias. En algunos puntos del archipiélago, de hecho, ya se han recogido más de 300 litros por metro cuadrado a lo largo del paso de la borrasca.

Pese a la magnitud de este episodio, el delegado de la Aemet recordó que estas lluvias no contradicen la tendencia de fondo vinculada al cambio climático. “Hemos cerrado un invierno normal en cuanto a temperaturas y húmedo en cuanto a precipitaciones”, indicó, antes de añadir que “podemos tener una semana, un mes, incluso un año, con temperaturas por debajo de lo normal, pero si miramos la tendencia a largo plazo, que es lo que hace el cambio climático, sigue al alza”.

También alertó de que los episodios de lluvia son cada vez más concentrados en el tiempo, lo que complica la gestión de las emergencias. “Estamos teniendo episodios que son cada vez más concentrados en el tiempo, lo que provoca situaciones complicadas para las emergencias. Episodios muy cortos e intensos, otro efecto del cambio climático”, apuntó.

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Por último, Suárez destacó el valor del trabajo que realizan los colaboradores de la Aemet en Canarias, especialmente importante en un territorio fragmentado y con una orografía tan compleja como la del archipiélago, una aportación que este año cobra especial protagonismo en los actos del Día Meteorológico Mundial, que se celebran en La Palma.