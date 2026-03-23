Tenerife eleva la alerta por el giro de Therese y refuerza las restricciones ante lluvias de hasta 30 litros por hora

El Cabildo de Tenerife ha actualizado este lunes el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en situación de alerta ante el empeoramiento previsto por la borrasca Therese, cuyo cambio de comportamiento ha llevado a reforzar las medidas preventivas en la isla. La decisión se adoptó a las 10.59 horas, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activara el aviso naranja por lluvias ante la posibilidad de que se acumulen hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explicó que esta actualización responde al nuevo escenario meteorológico y defendió la necesidad de anticiparse. “Estamos ante un giro en la situación meteorológica que puede tener un impacto significativo en la isla. Por eso hemos activado el PEIN en alerta, porque nuestra prioridad sigue siendo la protección de las personas y la anticipación ante cualquier riesgo”, señaló.

La previsión apunta a una afectación generalizada en Tenerife durante la tarde de este lunes y la madrugada del martes, en un contexto en el que la Aemet ha vuelto a activar avisos naranjas también en La Gomera y El Hierro. En el resto del archipiélago continúan activos avisos amarillos por precipitaciones. En Gran Canaria se esperan acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura podrían alcanzarse los 15 litros en ese mismo intervalo.

Nuevas restricciones

Ante esta situación, el Cabildo ha activado nuevas restricciones en la isla. Entre ellas figura la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluidas las del Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos. También se ha decretado el cierre del acceso a Punta de Teno y la suspensión de actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia al aire libre, así como de aquellas que impliquen desplazamientos entre municipios.

Dávila hizo además un llamamiento expreso a la prudencia ciudadana. “Pedimos a la ciudadanía máxima prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada por los canales oficiales. La prevención en momentos como este es clave para evitar situaciones de riesgo”, afirmó.

Un cambio de trayectoria del sistema meteorológico

En la misma línea, el jefe de Protección Civil del Cabildo, Néstor Padrón, advirtió de que el cambio de trayectoria del sistema meteorológico obliga a extremar la vigilancia, sobre todo por el riesgo de precipitaciones muy intensas en poco tiempo. “El giro de la borrasca implica que tengamos que estar especialmente atentos a la evolución de las lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, que son las que pueden generar problemas en barrancos y zonas inundables”, indicó.

Padrón aseguró que el dispositivo insular está plenamente preparado y coordinado con los municipios. “Tenemos activado todo el dispositivo insular y en coordinación con los municipios. Lo fundamental ahora es reducir la exposición al riesgo y seguir las recomendaciones de autoprotección”, añadió.

El Cabildo también ha recomendado a los ayuntamientos activar sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU) y reforzar la prevención en barrancos, zonas inundables y litoral. Entre las indicaciones trasladadas figuran la vigilancia de puntos sensibles al oleaje, la revisión de infraestructuras como alcantarillado, taludes o redes eléctricas, el control de los cauces y el aseguramiento de mobiliario urbano y otros elementos que puedan verse desplazados.

A la población se le insiste en evitar desplazamientos no esenciales, extremar la precaución en carreteras, barrancos y zonas costeras, y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

El operativo permanecerá activo mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas, con seguimiento permanente desde el CECOPIN y en coordinación con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y responder con rapidez a cualquier incidencia.