El Senado vota mañana un plan extraordinario para movilizar 44.000 viviendas públicas en Canarias

El Senado debatirá y votará este martes una iniciativa para impulsar un plan específico de vivienda pública y asequible del Estado en Canarias, en paralelo a las medidas que está adoptando el Gobierno regional. El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, defenderá en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado la ambiciosa iniciativa destinada a afrontar la "asfixiante" crisis de vivienda que atraviesan los archipiélagos de Canarias y Baleares.

La propuesta, impulsada junto al senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, exige al Gobierno de España la puesta en marcha de un programa extraordinario que incluya la promoción de 44.000 nuevas viviendas públicas en Canarias y 30.000 en Baleares para equilibrar un mercado actualmente roto.

Un plan para territorios insulares

Chinea destaca que la realidad de las islas no puede ser tratada con las mismas recetas que el territorio peninsular. Según explica el senador, el objetivo es que el Estado se involucre directamente en la solución: “Al final creemos que le corresponde al Gobierno de España marcar la línea a seguir, el criterio y, por supuesto, atendiendo a nuestra identidad insular y territorial porque las soluciones que se aplican a Canarias o Baleares no pueden ser las mismas que se apliquen en el territorio de la península”, expone.

Los datos de una crisis sin precedentes

La exposición de motivos de la moción alerta sobre una situación límite. En febrero de 2026, los archipiélagos lideraron el encarecimiento de la vivienda en el país, con subidas interanuales cercanas al 22%, superando ya en un 20% los precios de la burbuja inmobiliaria de 2007. En el caso de Canarias, el déficit estructural se cifra en esas 44.000 viviendas necesarias para estabilizar los precios y garantizar el acceso a los residentes.

Para Fabián Chinea, es fundamental que el problema no desaparezca del foco político, que "no decaiga, que siga presente y genere ruido y movimiento, porque lo que no se nombra, por desgracia, no existe o no se ve”.

Los siete ejes de la iniciativa

La moción que se debate mañana consta de siete puntos clave para transformar la política de vivienda en las islas con un un plan específico coordinado entre el Estado y los dos archipiélagos que atienda a su realidad demográfica y económica. Además, demandan un programa extraordinario de vivienda pública para cubrir el déficit de 44.000 casas en Canarias y 30.000 en Baleares.

Viviendas vacías

También defienden la movilización de viviendas vacías mediante incentivos fiscales y garantías para los propietarios en el mercado del alquiler, además de reforzar la cooperación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para agilizar los procedimientos urbanísticos y administrativos en proyectos de vivienda protegida o alquiler asequible.

Prioridad para residentes

La moción insta a diseñar medidas que den preferencia en el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y trabajadores esenciales locales y regular la demanda externa, analizando instrumentos legales para proteger a la población local en zonas de fuerte presión inmobiliaria extranjera. Por último, piden la rehabilitación del parque existente para no consumir más suelo.

Recorrido parlamentario

Chinea ha solicitado formalmente que, dada la notoriedad y gravedad del asunto, si la iniciativa es aprobada mañana en comisión, se eleve directamente al Pleno del Senado para un segundo debate. Sin embargo, el éxito de la propuesta depende ahora del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y son socios en el Gobierno canario de CC, junto a ASG y AHI.

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“Los compañeros del PP de Canarias saben la problemática que tenemos en las islas y nosotros esperamos que se adhieran a nuestra propuesta”. En cualquier caso, es una iniciativa no vinculante, pero Chinea recalca la importancia de que "Madrid escuche", por lo con esta propuesta se pretende "seguir alzando la voz y que desde el Estado hagan caso a la singularidad de nuestra tierra”.