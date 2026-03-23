Interior adjudica de urgencia las obras en los CATE móviles de Lanzarote y El Hierro

El Ministerio del Interior ha activado por la vía de urgencia la mejora de los dispositivos de atención a migrantes en Canarias. Así consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se recoge la adjudicación exprés de las obras para reformar los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Arrecife, en Lanzarote, y de El Hierro.

La intervención responde a una declaración de emergencia que permite agilizar la contratación de obras, suministros y servicios vinculados a la identificación y primera asistencia de las personas que llegan a las costas del Archipiélago. En concreto, el plan pasa por sustituir los actuales dispositivos móviles por estructuras modulares más estables y preparadas. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Sarquing Servicios Técnicos S.L.U., que ejecutará los trabajos por un importe de 75.468,30 euros.

¿En qué consisten las obras?

Las actuaciones previstas contemplan la instalación de módulos habitables que sustituirán a las carpas actuales, con el objetivo de mejorar tanto las condiciones de primera acogida como los procesos de registro e identificación policial. Este nuevo formato busca reforzar la capacidad de respuesta en puntos especialmente tensionados por la llegada de embarcaciones.

En el caso de Arrecife, donde las personas migrantes permanecen durante las primeras 72 horas tras su llegada, la infraestructura actual —con capacidad para entre 300 y 350 plazas— se ampliará hasta unas 500 con la incorporación de tres nuevos módulos. Con ello, Interior pretende no solo aumentar el aforo, sino también ofrecer espacios más adecuados para la atención inicial.

El modelo modular permitirá, además, adaptar las instalaciones a distintos escenarios operativos, mejorando la coordinación de los servicios y garantizando una respuesta más eficaz y humanitaria ante los flujos migratorios.