El Gobierno de Clavijo reacciona a las medidas de Sánchez: "Es un fiasco para Canarias"

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha tildado de "fiasco" el plan de medidas anunciado el pasado viernes por el presidente, Pedro Sánchez, para paliar el impacto económico de la guerra en Irán que incluye 80 medidas y movilizará hasta 5.000 millones de euros porque "se olvida" de la Comunidad Autónoma. El también viceconsejero de Presidencia ha hecho especial hincapié en que durante la intervención de Sánchez hubo una "constante" en la que el presidente se refería reiteradamente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y a cómo se iba a beneficiar el conjunto de los españoles con esta herramienta. "Pero no hace falta que recuerde que en Canarias el IVA no se aplica y, por lo tanto, el grueso de esas medidas, si no todas, no van a llegar al Archipiélago", observó Cabello.

Insistió de igual modo en que el Gobierno y el PSOE "una vez más se olvidan de Canarias", al tiempo que apuntó que al ministro de Política Territorial y secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, "no le habrá hecho gracia tener que asistir a un Consejo de Ministros en el que no puede ni siquiera poner encima de la mesa una medida para las islas". "Entendemos que lo anunciado por Pedro Sánchez es un fiasco y un fracaso para Canarias. Ahora nos toca a nosotros tener que dar un paso al frente para realizar no sólo un análisis de esas medidas decepcionantes, sino también ver qué somos capaces de movilizar", dijo.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo comentó que este mismo lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo presidirá una reunión del Consejo Asesor del Presidente para abordar con los agentes sociales y económicos de la CCAA qué medidas puede poner en marcha el Ejecutivo regional frente al aumento de los precios por la guerra de Irán. Cabello expuso también que cualquier iniciativa que adopte el Gobierno autonómico va a ser en detrimento del Presupuesto Autonómico 2026.

Capacidad de endeudamiento

Al respecto, el portavoz tachó de "papelón" que el Gobierno de España intente justificar que no puede sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2026 por culpa de la guerra de Irán cuando los mismos llevan ya tres años prorrogados. "La incapacidad y debilidad del Gobierno socialista de Pedro Sánchez para intentar formular unos presupuestos es clara y manifiesta" explicó para agregar que "apenas fue capaz el pasado viernes de aprobar el decreto anticrisis con la 'levantada' del Consejo de Ministros de su socio de gobierno", entendió.

En este punto, Cabello señaló la posibilidad de que el Estado deje endeudarse a la Comunidad Autónoma si es que Canarias tiene que utilizar recursos propios para hacer frente a la situación de subida de precios. Asimismo, manifestó que el objetivo es que esos recursos que se pudieran llegar a utilizar con este fin no se quiten a otras áreas como Educación o Sanidad. "Que se nos deje poder endeudarnos un poco más. Tenemos capacidad para hacerlo porque Canarias es la Comunidad Autónoma menos endeudada del conjunto del Estado español", aseveró el portavoz.

Finalmente, no se quiso olvidar de que el Gobierno de Canarias sigue a la espera de una fecha concreta para reunirse con la vicepresidenta, María Jesús Montero, y abordar el 'decreto Canarias'. "Si se sigue retrasando ya no sé muy bien de qué acabaremos hablando, si hablaremos del 'decreto Canarias', de las medidas anticrisis o de qué tendremos que seguir hablando", lamentó.