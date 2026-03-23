Canarias tacha de «fiasco» las medidas anticrisis de Sánchez

"Sánchez se vuelve a olvidar de Canarias". El Gobierno regional denuncia que el decreto de medidas anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros y publicado el fin de semana en el BOE es un "fiasco" y un "fracaso" para el Archipiélago porque no contiene medidas singulares para que las Islas afronten las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Oriente Próximo. Pese a las peticiones del Ejecutivo y de Coalición Canaria (CC) para que se tuviesen en cuenta las particularidades de Canarias como región ultraperiférica (RUP), las medidas no reflejan cuestiones esenciales como que en Canarias no hay IVA, por lo que no le afectan las rebajas fiscales decididas por el Gobierno central o que las bonificaciones al combustible apenas la notarán los transportistas isleños. "Es difícil de comprender, estas medidas son injustas y se toman a espaldas y a costa de los presupuestos de los canarios", cuestionó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.

Cabello criticó especialmente al ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, al que calificó de "cómplice" y "vocero" de Sánchez. "No le habrá hecho gracia tener que asistir a un Consejo de Ministros en el que no puede ni siquiera poner encima de la mesa una medida para las islas", cuestionó el portavoz y viceconsejero de Presidencia, para añadir que "lo anunciado por Pedro Sánchez es un fiasco y un fracaso para Canarias. Ahora nos toca a nosotros tener que dar un paso al frente para realizar no sólo un análisis de esas medidas decepcionantes, sino también ver qué somos capaces de movilizar", dijo.

La principal reclamación del Gobierno canario al central es que flexibilice la aplicación de la regla de gasto y de estabilidad financiera para poder destinar recursos extras con el fin de aminorar el impacto de la crisis económica provocada por el conflicto bélico. Como alternativa el Ejecutivo demanda la posibilidad de poder endeudarse para no tener que detraer fondos del presupuesto autonómico, ya que iría en menoscabo de las partidas que se destinan al gasto social. Sin conocer aún cuanto va a costar la factura de la guerra en las Islas, Cabello recordó que Canarias está entre las comunidades menos endeudadas, por lo que tiene margen suficiente para hacerlo si se lo autoriza el Ministerio de Hacienda. El portavoz tachó de "papelón" que el Gobierno de España intente justificar que no puede sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2026 por culpa de la guerra de Irán cuando los mismos llevan ya tres años prorrogados. "La incapacidad y debilidad del Gobierno socialista de Pedro Sánchez para intentar formular unos presupuestos es clara y manifiesta" explicó para agregar que "apenas fue capaz el pasado viernes de aprobar el decreto anticrisis con la 'levantada' del Consejo de Ministros de su socio de gobierno".

Precios bajo vigilancia

El representante del Gobierno autonómico no quiso desvelar cuáles serán las medidas que pondrá sobre la mesa hasta oír las propuestas de las patronales, organizaciones sindicales y grupos parlamentarios pero sí remarcó que cualquier iniciativa que adopte el Gobierno autonómico va a ser en detrimento del presupuesto autonómico de 2026. En este sentido indicó que 45 productos básicos de la cesta de la compra tienen ya el IGIC con el tipo cero, por lo que se están valorando medidas fiscales que alivien el impacto que tenga en los precios del combustible el encarecimiento del petróleo. También el Ejecutivo realizará una especial vigilancia de los precios de la alimentación con el fin de evitar alzas especulativas, por lo que se intensificará la labor inspectora ya que en el sector de los carburantes se han detectado desequilibrios en los precios de los combustibles entre las islas capitalinas y no capitalinas.

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En la misma línea se posicionó ayer la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, que ve "absolutamente insuficiente" el decreto de medidas aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio y condiciona su apoyo a que haya "garantía de compensación financiera suficiente" al Ejecutivo canario. Por ello avanzó que el voto de su partido en la Cámara Baja, donde aún debe convalidarse los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros, dependerá de si antes de la votación el Gobierno les garantiza que compensará financieramente a Canarias "para acometer todas las medidas que no pueden aplicarse en el Archipiélago".