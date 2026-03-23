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Canarias lanzará su primer Grado en Ingeniería Aeroespacial en la ULL el próximo curso

Esta formación, que se impartirá en la Universidad de La Laguna, permitirá "retener el talento" que hasta ahora tenía que formarse fuera de las Islas

Las intalaciones de ingienería del Instituto de Astrofísica de Canarias, IACTEc, en La Laguna.

Las intalaciones de ingienería del Instituto de Astrofísica de Canarias, IACTEc, en La Laguna. / MARIA PISACA

Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

Canarias estrenará el próximo curso su primer Grado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de La Laguna (ULL). Así lo ha anunciado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, durante la presentación de la 'Constelación Islas Canarias' que aspira a convertirse en la segunda mejor red satelital en lo que se refiere a su capacidad para tomar imágenes en el infrarrojo.

Canarias se sumará así a la decena de universidades que ya cuentan con estudios semejantes, pero estos nuevos estudios nacen con un propósito claro: cubrir la creciente demanda de mano de obra especializada. "Hay que decirles a los jóvenes que se están formando en estas materias que Tenerife y Canarias van a tener una salida, una alternativa, y así no perderemos ese talento", reseñó Dávila.

Y es que la apuesta de Canarias, y Tenerife en concreto, por estimular el sector aeroespacial ya está empezando a ver sus frutos gracias a ambiciosos proyectos científicos, como esta red de satélites o la construcción de nuevos telescopios, y el empuje de empresas que del sector que se empiezan a instalar en el Archipiélago.

El caso de la constelación Islas Canarias, es uno de ellos, pues la empresa que gestionará el proyecto, Telespazio Ibérica, tiene previsto generar unos 150 empleos directos en los próximos años.

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