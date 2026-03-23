La borrasca Therese deja más de 600 incidencias eléctricas en Canarias y afecta a 11.000 usuarios

La borrasca Therese ha dejado un importante impacto en Canarias durante el fin de semana, con más de 600 incidencias en la red eléctrica gestionadas por Endesa. El temporal, activo desde mediados de la semana pasada, ha traído consigo fuertes rachas de viento, lluvias intensas y tormentas, provocando averías en distintas islas del archipiélago.

Según los datos facilitados por la compañía, alrededor de 11.000 usuarios se vieron afectados en algún momento por cortes o problemas en el suministro eléctrico. La mayor parte de las incidencias —unas 500— se registraron en líneas de baja tensión, mientras que el resto correspondieron a la red de media tensión.

Tenerife y Gran Canaria, las islas más afectadas

Las islas de Tenerife y Gran Canaria concentraron el mayor número de averías durante este episodio meteorológico adverso.

En Tenerife, uno de los incidentes más complejos se produjo en la línea aérea de Chío, situada en el oeste de la isla. También se registraron afecciones relevantes en Icod de los Vinos, donde más de 600 usuarios se vieron perjudicados por una avería. A estas incidencias se sumaron otras en municipios como Arico, Adeje, Arona y Granadilla de Abona, además de casos en San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.

En Gran Canaria, los principales problemas se localizaron en la línea de San Nicolás y en zonas del norte como Gáldar y Santa María de Guía, donde varias decenas de usuarios resultaron afectados. También se produjeron incidencias puntuales en la línea de Tenteniguada, que fueron resueltas en un corto espacio de tiempo.

Incidencias menores en otras islas

Aunque en menor medida, el temporal también dejó incidencias en otras islas del archipiélago. En La Palma se registraron varios incidentes repartidos por distintos municipios, aunque todos ellos fueron solucionados con rapidez.

Por su parte, en El Hierro se produjo una desconexión parcial de una línea eléctrica que duró aproximadamente 20 minutos, sin mayores consecuencias.

El viento, principal causa de las averías

La mayoría de los problemas en la red eléctrica se debieron al impacto de los fuertes vientos, que en algunos puntos del archipiélago superaron los 100 kilómetros por hora. Estas condiciones afectaron especialmente a las líneas aéreas, más expuestas a la caída de ramas, objetos o al propio movimiento de las infraestructuras.

Las labores de reparación se vieron condicionadas en algunos casos por la peligrosidad de las condiciones meteorológicas. Los operarios tuvieron que posponer ciertas intervenciones hasta que el viento disminuyera, con el objetivo de garantizar su seguridad.

Refuerzo del operativo ante el temporal

Ante la previsión de la llegada de la borrasca, y en coordinación con las alertas emitidas por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Endesa activó un dispositivo especial.

La compañía duplicó el número de operarios de campo durante el fin de semana para hacer frente a posibles incidencias. Además, el centro de control situado en Las Palmas de Gran Canaria mantuvo un seguimiento constante del estado de la red eléctrica.

Desde este centro, un equipo de ingenieros con experiencia en situaciones de emergencia se encargó de localizar y gestionar en tiempo real las averías, especialmente las relacionadas con la media tensión.

Respuesta de la red eléctrica y recomendaciones

A pesar del elevado número de incidencias, desde la filial de redes de la compañía, e-distribución, se destaca que el sistema eléctrico en Canarias respondió de forma adecuada ante un episodio meteorológico de gran intensidad.

Este tipo de situaciones pone de relieve la importancia de contar con infraestructuras resilientes y protocolos de actuación eficaces. También se recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades durante temporales, evitando desplazamientos innecesarios y extremando las precauciones.

La borrasca Therese continúa afectando al archipiélago, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles nuevas incidencias en los próximos días.