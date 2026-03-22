Los cambios en emergencias chocan con la resistencia del personal del 112

Los profundos cambios que pretende realizar el Gobierno en el ámbito de las emergencias discurren por dos caminos paralelos ahora antagónicos, pero que en algún momento tendrán que unirse. La Consejería de Política Territorial ha decidido unificar en una nueva ley la reforma del sistema de Protección Civil, en la que se trabaja desde hace tiempo, con la creación de la Agencia Canaria de Emergencias, un nuevo organismo autónomo que centralizará los recursos humanos y materiales que operan en este ámbito y cuya aspiración es que no solo la integre la Comunidad Autónoma, sino que también participen las corporaciones locales y otros organismos.

De forma paralela el departamento de Política Territorial lleva cerca de un año intentando que el personal que integra el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) se traslade de la empresa pública Gestión de Servicios para la Seguridad y Salud en Canarias (GSC) a Gesplan con el fin de servir de embrión de lo que será la futura Agencia. Sin embargo este traspaso se ha complicado y el calendario previsto se ha ido aplazando con el paso de los meses sin que se haya culminado por las diferencias existentes entre los trabajadores afectados y sus representantes sindicales con el equipo de la Dirección General de Emergencias.

El Ejecutivo mantiene que este proceso ya se ha iniciado para traspasar a un centenar de trabajadores relacionados con las emergencias, bajo el argumento de que Gesplan cuenta con experiencia en la gestión en este ámbito y en el desarrollo de proyectos «complejos», además de que permitirá agilizar la dotación de más recursos humanos y materiales al sistema.

En un primer momento el departamento que dirige Manuel Miranda tenía la intención de que los cambios en el Cecoes 112 causaran efectos el 1 de enero. Sin embargo, las negociaciones con los comités de empresa de GSC de las dos provincias se han encallado de tal forma que el traslado se ha ido posponiendo desde que se inició el año y a día de hoy aún no está cerrado el proceso, aunque se pretende que quede culminado antes de finalizar el primer semestre del año.

Transformación completa

De las prisas iniciales el Ejecutivo ha moderado su discurso en torno a los cambios que pretendía hacer en los servicios de emergencia. Ahora admite que el proceso es más «complejo» de lo que pensaba en un primer momento porque la idea es la de realizar una transformación completa del sistema, reordenar competencias, coordinar a diferentes administraciones y que el traspaso de personal tenga todas las garantías «laborales, jurídicas y presupuestarias» ante las quejas de los comités sobre las condiciones en las que se quería realizar el procedimiento.

Por la parte laboral, los dos comités advierten sobre los problemas que puede ocasionar la separación en el funcionamiento del servicio. Los representantes sindicales recuerdan que un cambio sustancial en las condiciones de trabajo implica preavisar al trabajador afectado al menos con 15 días de antelación y esa circunstancia no se ha producido todavía. Gesplan deberá subrogar a la plantilla del 112 con las mismas condiciones económicas y laborales que tienen en GSC ya que Gesplan es otra empresa pública con un convenio diferente, además de no contar con la misma representación sindical.

Por otro lado, los cambios estructurales que se pretenden realizar entre estas dos empresas públicas también requieren de informes jurídicos y de Hacienda que no se han completado para evitar problemas legales y denuncias o recursos de los trabajadores afectados y de los comités de empresa. Un ejemplo de las dificultades del proceso se produjo al cierre del año 2025 con la salida repentina de Vicky Palma, que se incorporó a la nueva planificación de emergencias en mayo del año pasado y siete meses después renunció por discrepancias con el funcionamiento interno y con la dirección del 112.

En los últimos años se han producido varias huelgas entre el personal del Cecoes 112, tanto en la anterior legislatura como en la actual, motivadas entre otras cuestiones por la falta de personal que, según los dirigentes sindicales, está llevando al servicio al límite cuando se suceden episodios e incidencias cada vez más frecuentes y más virulentas. Desde que comenzaron las negociaciones para la separación del personal del 112 de GSC los comités de empresa han advertido que este nuevo escenario puede suponer una mayor descoordinación en la respuesta a las emergencias en un servicio que lleva más de 30 años funcionando y que es un ejemplo para otras comunidades y países. Sin embargo, el Gobierno está convencido de la necesidad de unificar los equipos en un mismo organismo precisamente para mejorar la eficacia ante las nuevas emergencias, cada vez más complejas.