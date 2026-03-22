'Buffet' libre contra el fuego: así trabajan las 'ovejas bombero' para prevenir incendios en Canarias

Una jornada entera de trabajo por 10 céntimos, pero todos son ventajas. Buffet libre incluido, paseo por el campo con amigas y mejora de la calidad de vida. Una labor que las ovejas y cabras bombero realizan, con gusto, los 365 días del año como estrategia clave para la prevención de incendios forestales en las Islas. Llegan a zonas con un acceso complicado para el humano y lo hacen por un módico precio. Desde hace algunos años los cabildos y ayuntamientos canarios han incluido en sus presupuestos partidas para remunerar el trabajo de los pastores canarios que, con sus rebaños, «limpian» la maleza de los montes y cauces públicos. Un win-win en el que todos ganan: los animales comen, los pastores reciben un plus en sus nóminas y los canarios suman una barrera natural de protección contra los incendios.

Esta acción no es nueva, los pastores llevan décadas haciéndola, pero desde hace algunos años se ha regularizado la actividad en algunas islas y se ha ideado un sistema de pagos para los ganaderos. El caso más desarrollado es el del Cabildo de Gran Canaria, que lo activó en 2022 y actualmente trabaja con 34 familias ganaderas de la isla. El sistema es sencillo. Se ofertan superficies –59 zonas con un total de 2700 hectáreas– a través de contratos para dos periodos del año y se adjudican en base a una serie de criterios.

Los pastores deben dedicarse a su zona y se les paga por hectárea. «Los precios oscilan entre 40 y 180 euros por hectárea y año y depende de la vegetación, de la zona, del grado de cumplimiento, etc.», explica el responsable técnico del proyecto, Didac Díaz. Y no pueden escaquearse. El Cabildo controla el trabajo realizado a través de dispositivos GPS que llevan los animales. «Controlamos mucho el tema de la biodiversidad y que no haya sobrepastoreo en las zonas, vigilamos por dónde han estado y cuánto han estado», explica el ingeniero forestal.

Año muy seco

La idea se ha replicado en otras zonas. La necesidad de buscar comida para sus animales tras un año muy seco y el gran incendio de Tenerife en el verano de 2023 llevó a Francisco Javier Rodríguez García a juntarse con José Manuel Trujillo –ambos integrantes de la Asociación de Guayeros de la Villa de Tegueste (Aguavite)– con la idea de replicar el modelo de Gran Canaria y lanzarse a los barrancos a pastar. El boca a boca llevó la iniciativa hasta el Ayuntamiento de Tegueste que decidió regularlo y remunerar a los pastores que ahora cuidan la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. «Ahora nos custodia la policía local e incluso hay un servicio de limpieza que pasa detrás para no dejar ningún residuo del ganado por el camino» explica Rodríguez.

Ahora tienen hasta lista de espera. El trabajo en las fincas privadas de los vecinos lo hacen de manera gratuita, y por las parcelas públicas reciben unos 8.000 euros anuales del Ayuntamiento. Cada oveja bombera –son unas 250 en el rebaño– cobra la jornada a unos 10 céntimos. Y salen los 365 días al año a pastar un mínimo de ocho horas diarias. «Sería ideal tener un sistema unificado como ocurre en Gran Canaria, pero las administraciones son lentas y por ahora hay proyectos puntuales en algunos ayuntamientos», afirma Rodríguez.

el ganadero José Manuel Trujillo junto a sus ovejas mientras pastan. / LP/DLP

Este modelo de gestión del paisaje aúna tradición ganadera, prevención de incendios y conservación ecológica y también sirve de atractivo para que los jóvenes quieran unirse a un sector que tiene dificultades para encontrar relevo generacional. Por eso desde Aguavite ya están trabajando con los más pequeños. «Hemos participado en una guía infantil de prevención de incendios para que los niños no tiren basura e ir concienciando», adelanta el pastor sobre el texto que se presenta el próximo miércoles.

Plan a medida

En La Palma también hay un proyecto de ovejas bombero en marcha, pero todavía en fase de diseño. El Cabildo de la isla ya se ha reunido con una decena de ganaderos para escuchar sus demandas y crear un plan a medida. «No tenemos clara la fecha porque la ganadería tiene sus tiempos de cría y leche. Tenemos que cerrar detalles de inversión e infraestructuras antes de caminar» reconoce la consejera de Áreas de Medio Natural, Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático del Cabildo de La Palma, Mónica Gómez.

A diferencia de otras islas que miran más al monte público, en La Palma los ganaderos han pedido centrarse en parcelas agrícolas abandonadas cercanas a viviendas, donde el riesgo de incendio es más crítico para la población. Todavía es un proyecto piloto sin remuneración para los pastores, pero la idea del Cabildo es generar un modelo similar al de otras islas. «En caso de que funcionara bien y ya pudiéramos implantarlo, evidentemente tendríamos que ver las opciones que hay y cómo poder incentivarlo de alguna manera», afirma Gómez.

Sonia Mayor es una de las ganaderas pioneras de este tipo de proyectos en Gran Canaria. Lleva desde los cuatro años pegada a las patas de los animales y hoy, a sus 40, coordina un rebaño de 150 cabezas en Los Olivos, en Santa Brígida. Ella sabe que para ser «bombera» no basta con soltar al ganado hay que entender el paisaje. «Nosotros bajamos la carga forestal donde hay casas y colegios; lo que no tiene peligro lo dejamos de reserva para tener comida todo el año», explica la ganadera, que recibe unos 3.000 euros anuales por su labor en su zona.

'Ovejas bombero' en un campo de Tegueste, en Tenerife. / LP/DLP

Mayor, que compagina el pastoreo con cargos en diversas asociaciones ganaderas, destaca que ahora se sienten «muy arropados» por los técnicos tras décadas de trabajar en la sombra. Y agradece el papel de acompañamiento que el Cabildo grancanario realiza a la hora de realizar papeleo.

Red de apoyo

Esa red de apoyo técnico es, para muchos, más valiosa que el propio cheque. Idaira Hernández gestiona un barranco en Tenteniguada con casi 200 cabras y asegura que el pago que recibe le sirve como un pequeño plus a sus beneficios del año. «El dinero es lo de menos, lo importante es la calidad de vida de mis animales al pastar en libertad». Para ella, la ganadería en prevención de incendios empezó como una forma de proteger su propia herencia, una finca familiar que lindaba con un barranco selvático. Lo que comenzó por beneficio propio acabó integrado en el proyecto insular, descubriendo incluso antiguos senderos que su madre creía perdidos bajo la maleza. «Gracias a que las cabras abren camino, el barranco corre limpio cuando llueve», señala Idaira.

Ambas profesionales defienden que la labor que realizan es «fundamental» y que se ha convertido una herramienta clave para la prevención de incendios en el Archipiélago. «Las cabras llegan a sitios donde es muy difícil que entre un técnico con una desbrozadora», explica Mayor.

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Los ganaderos canarios advierten, además, de que justamente ahora, con un panorama internacional marcado por las guerras, el pastoreo puede convertirse en una pieza fundamental de la alimentación. Cada bocado que una oveja da en el monte es un respiro financiero para el ganadero. «Todo lo que se coman fuera de casa no se lo comen en casa; es ahorro directo», afirma Rodríguez. El pastoreo preventivo se convierte así no solo en un cortafuegos contra las llamas, sino en un escudo contra la dependencia exterior.