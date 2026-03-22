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La alerta por lluvias se mantiene en Canarias y el viento pasa a prealerta por la borrasca Therese

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias informa que la prealerta por viento y fenómenos costeros se rebaja desde el mediodía, aunque persisten las rachas fuertes en algunas zonas

Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber pasado lo peor de la borrasca Therese

Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber pasado lo peor de la borrasca Therese

El Día

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias mantiene este domingo la alerta por lluvias en las islas occidentales y en Gran Canaria, y rebaja a prealerta la de viento y fenómenos costeros desde el mediodía, debido al paso de la borrasca Therese por el archipiélago.

En las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúa la prealerta por lluvia, informa la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Asimismo, finaliza la prealerta por nevadas en las cumbres de Tenerife a partir del mediodía por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Este domingo se aproxima a Canarias el centro de la borrasca, con precipitaciones más desorganizadas que en días anteriores, y núcleos convectivos que pueden producir chubascos dispersos, puntualmente intensos y que podrían estar asociados con actividad eléctrica.

Tienen una distribución e intensidad difíciles de predecir y podrían afectar a cualquier punto de las islas, especialmente por la tarde y noche del domingo y hasta la madrugada del lunes.

En la tarde del domingo se esperan precipitaciones que podrían ser puntualmente intensas, especialmente en las cumbres de El Hierro, La Palma y Tenerife.

Tanto en el nordeste de Tenerife como en las cumbres y el suroeste de Gran Canaria podrán ser más persistentes.

Ya por la noche, los chubascos podrán ser puntualmente intensos y persistentes en el este de La Palma y de La Gomera.

En cuanto al viento, este domingo disminuye la actividad frontal y amaina el soplo del viento asociado con ella.

Todavía puede haber rachas puntualmente importantes, sobre todo en La Palma, en las cumbres y especialmente en el sur de Cumbre Vieja, así como en las cumbres centrales de Tenerife y de Gran Canaria.

Respecto a los fenómenos costeros, se indica que habrá viento de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros por hora) del sureste en el litoral del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife a lo largo del domingo, amainando por la tarde a partir de las 18:00 horas.

Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber dejado atrás lo peor de la borrasca Therese

Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber dejado atrás lo peor de la borrasca Therese

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Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber dejado atrás lo peor de la borrasca Therese / El Día

Habrá mal estado de la mar, con olas de entre 2 y 3 metros de altura de mar combinada; especialmente en puntos del litoral norte y oeste de las islas de El Hierro y La Palma.

Las intensas y persistentes lluvias registradas hasta el momento por el paso de la borrasca Therese por Canarias, han generado numerosas incidencias en varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria, como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra.

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A ello se suma la crecida de barrancos, cuyo desborde ha afectado a algunas carreteras.

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