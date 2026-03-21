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Llega un cayuco a Los Cristianos con 60 migrantes a bordo en plena borrasca Therese en Tenerife

Salvamento Marítimo recibió una llamada alertando sobre la embarcación, que fue avistada por las cámaras del SIVE y escoltada hasta el puerto de Los Cristianos

Migrantes rescatados tras llegar a Los Cristianos en una imagen de archivo.

Migrantes rescatados tras llegar a Los Cristianos en una imagen de archivo. / El Día

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Un cayuco 60 con migrantes subsaharianos a bordo ha llegado este sábado a Los Cristianos, en Tenerife, en plena borrasca Therese, han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

La embarcación ha arribado a puerto mientras está decretada la alerta en Canarias por fenómenos costeros adversos y el aviso de olas de hasta cuatro metros, así como intensos vientos y precipitaciones.

Según ha informado a EFE un portavoz de Salvamento Marítimo, a las 13:44 horas la sociedad estatal recibió una llamada del 112 en la que se informaba del avistamiento de un posible cayuco al sur de la isla, según un testigo desde tierra.

Detectado por las cámaras del SIVE

Controladores del centro movilizaron a la salvamar Alpheratz y recibieron confirmación por parte de la Guardia Civil, que veía el cayuco en las cámaras del SIVE y va actualizando su posición.

Noticias relacionadas y más

Tras avistar el cayuco la salvamar Alpheratz lo acompañó hasta el puerto de Los Cristanos, donde colaboró en su desembarque y donde les esperaban los equipos de emergencias para su atención.

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