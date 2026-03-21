GF-TIC cuestiona el modelo tradicional de ciberseguridad ante la nueva era digital

GF-TIC ha celebrado la segunda edición de su encuentro sobre seguridad digital bajo el lema “El Algoritmo del Poder”. La jornada confirmó que la capacidad de una empresa para cuidar sus datos y reaccionar ante imprevistos es hoy la mayor ventaja competitiva. El evento, celebrado en el Real Casino de Tenerife, reunió a profesionales y directivos en un espacio de confianza para compartir experiencias reales.

A través de un diálogo abierto y fluido moderado por Javier Rodríguez, gerente de GF-TIC, especialistas de la talla de Rosa Kariger (exCISO Global de Iberdrola), Guillermo Llorente (director de Seguridad de Mapfre), Maite Arcos (directora de la Fundación ESYS) y María José Santofimia (catedrática de la UCLM) charlaron sobre los desafíos que quitan el sueño a los gestores hoy en día.

El debate puso el foco en la Inteligencia Artificial como una pieza clave para la supervivencia digital. Se dejó claro que, con el volumen masivo de datos actual, es humanamente imposible defenderse de los miles de millones de alertas diarias sin el apoyo de esta tecnología. Otro punto planteado en la mesa fue la vulnerabilidad en la cadena de suministro, recordando que el 90% de los problemas de seguridad provienen de proveedores con menor protección. Esta realidad nos obliga a todos a ser más exigentes y a ver la regulación europea no como una traba, sino como una brújula para ser más fuertes.

Visión estratégica y liderazgo de equipo

Fernando López, director general de GF-TIC, destacó que con esta segunda edición la empresa refuerza sus ganas de transformar la tecnología en un valor real para cada sector, ayudando a las empresas a mirar al futuro con tranquilidad. Por su parte, Javier Rodríguez, en su doble rol de gerente de GF-TIC y CISO de Grupo Fedola, subrayó la importancia de crear una seguridad compartida para reducir la incertidumbre del mercado porque "la tecnología no es un fin en sí misma, sino el escudo que permite a las empresas seguir operando con libertad en un entorno digital hostil".

Durante la jornada, la presidenta de Grupo Fedola, Victoria López, vinculó la ciberseguridad directamente con el liderazgo y la implicación de la propiedad. Para López, la seguridad es una tarea de todos, no solo de los departamentos técnicos. En su visión empresarial, afirma que la clave es tener la agilidad necesaria para aprender del golpe y levantarse con más fuerza: “Las empresas que ganan no son las que tienen más piezas, sino las que juegan con inteligencia y anticipación”.