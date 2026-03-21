Canarias reanuda las clases presenciales este lunes tras el paso de la borrasca Therese por las islas

La clases presenciales se reanudan este lunes en todos los centros educativos de Canarias tras el paso de la borrasca Therese por las islas, informa la Consejería de Educación.

Esta medida responde a la finalización de la confluencia de factores meteorológicos adversos que han afectado a las islas estos días y que, previsiblemente, acabarán este domingo.

Durante los días en los que se ha mantenido la actividad lectiva en modalidad telemática, el sistema educativo ha continuado funcionando con normalidad generalizada, asegura la Consejería.

Sin incidencias reseñables

Las conexiones y accesos a las plataformas y herramientas de teleformación habilitadas se han desarrollado sin incidencias reseñables, permitiendo garantizar el seguimiento de la actividad educativa en todas las islas pese a la simultaneidad en este formato de todo el archipiélago, se indica en un comunicado.

Estas medidas se adoptaron de forma progresiva ante la evolución de las condiciones meteorológicas, con la implantación de la actividad no presencial durante la jornada del jueves en las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Graciosa, así como en Gran Canaria en los turnos de tarde y noche, extendiéndose durante el viernes a la totalidad del archipiélago.

Daños en infraestructuras educativas

En cuanto a las infraestructuras educativas, el balance definitivo se realizará a partir del lunes, con la reapertura de los centros y la evaluación completa de posibles afecciones por parte de los equipos directivos y docentes, ya que durante los días de suspensión las instalaciones han permanecido cerradas.

Hasta el momento, las incidencias registradas en los centros educativos han estado relacionadas con el desplazamiento de aparatos de aire acondicionado en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria debido al viento, y la caída de un árbol en la entrada del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Rafael Gómez Santos, en el municipio de la Vega de San Mateo, en Gran Canaria.

Igualmente, los servicios de emergencia intervinieron para asegurar el techado del pabellón escolar del Instituto de Educación Secundaria (IES) Cruz Santa, en Los Realejos, Tenerife.

También ha habido filtraciones producidas por las lluvias en los ceips Los Llanetes, en Valsequillo, y Taibique, en El Pinar de El Hierro.