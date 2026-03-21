La borrasca Therese deja rachas de 116 km/h en el Hierro y más de 52 litros en la madrugada del sábado en La Orotava

La borrasca Therese, que afecta a Canarias desde el miércoles, ha dejado durante la madrugada de este sábado rachas de viento de hasta 116 kilómetros por hora en Sabinosa (El Hierro) y acumulados de precipitación que superan los 55 litros por metro cuadrado en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria.

Según los datos de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las rachas más intensas se han registrado en Sabinosa, con 116 km/h, seguido del Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera), con 113 km/h, e Izaña (Tenerife), donde las rachas han llegado a los 109 km/h.

También se han superado los 100 km/h en el Roque de los Muchachos (La Palma), con 102 km/h, mientras que en Agulo (La Gomera) las rachas han alcanzado los 93 km/h.

Lluvias en la madrugada del sábado en Canarias

En cuanto a precipitaciones, desde la medianoche se han acumulado 55,0 litros por metro cuadrado en Vega de San Mateo (Gran Canaria) y 54,2 en Tejeda (Gran Canaria).

En Tenerife, las Cañadas del Teide (La Orotava) han registrado 52,4 litros/m², mientras que el Roque de los Muchachos (La Palma) ha sumado 28,8 y Arico (Tenerife), 27,6 litros/m².

Desprendimientos en Gran Canaria

Precisamente en Tejeda el Cabildo de Gran Canaria ha informado que uno de los principales incidentes que se produjeron durante la noche fue en este enclave, cuando una piedra de grandes dimensiones cayó en la carretera que une Ayacata y Tejeda.

"Mucha precaución, Therese sigue impactando de forma desigual en la isla de Gran Canaria. Durante la madrugada ha habido algunas incidencias, como el desprendimiento de esta roca de gran tamaño entre Ayacata y Tejeda", ha informado la corporación insular a través de X.

520 incidentes en Canarias

Los datos disponibles del 112 Canarias, actualizados hasta ayer a las 20h, apuntaban a un total de 520 incidentes en toda Canarias, la mayoría en Tenerife y Gran Canaria, con 277 y 198 servicios respectivamente, si bien se espera que a lo largo de la mañana esa cifra aumente con nueva información.

Desde que empezó Therese los incidentes, según el 112, están principalmente relacionados con desprendimientos, obstáculos en la circulación e incidencias con el suministro eléctrico.

En La Gomera, el Cabildo ha informado este sábado de una veintena de incidencias, vinculadas con desprendimientos, caída de ramas y pequeñas inundaciones.