Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | Borrasca ThereseAscenso CD TenerifeFin de la borrascaAutocaravanas TenerifeLa LagunaHidroelectrica GuimarPiscina de Los Silos
instagramlinkedin

La borrasca Therese deja unos 600 incidentes y seis personas heridas desde su comienzo en Canarias

La mayoría de las atenciones han estado vinculadas a achiques de agua en viviendas y locales, caída de ramas y objetos a vías y desprendimientos en carretera, según detalla el Cecoes 112

El Barranco de Sibora, en Los Silos, corre por las lluvias de la borrasca Therese en Tenerife

El Barranco de Sibora, en Los Silos, corre por las lluvias de la borrasca Therese en Tenerife

El Día

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112) ha atendido cerca de 600 incidentes en las islas desde el inicio de la borrasca 'Therese', que deja fuertes vientos, lluvias y oleaje.

Además, durante este periodo, un total de seis personas han resultado heridas de diversa consideración.

Lluvias y desprendimientos en carreteras

Durante la pasada madrugada, la borrasca 'Therese' dejó precipitaciones intensas y locales inundados en diversas zonas de las islas más occidentales y Gran Canaria. Así, se atendieron avisos por achique de agua en viviendas y locales, caída de ramas y objetos a la vía, según ha precisado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias regional.

También se han producido desprendimientos en carreteras del interior de las islas más montañosas.

Noticias relacionadas y más

Las islas occidentales y Gran Canaria continúan hoy en situación de alerta por vientos, lluvias y oleaje, mientras Fuerteventura y Lanzarote ya han pasado a situación de prealerta tras la mejora de las previsiones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La calma previa a la borrasca: Therese dejará lluvias intensas en Canarias desde el jueves
  2. La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días con lluvias fuertes, heladas, vientos y tormentas
  3. Familias de Canarias denuncian la 'exclusión' del alumnado con discapacidad: 'No hay recursos suficientes
  4. La Aemet anuncia la llegada a Canarias de la borrasca Therese, que dejará lluvias intensas, viento y oleaje
  5. Los servicios sociales de Canarias atienden a uno de cada cinco isleños, pero solo el 9% conoce el catálogo de ayudas
  6. La Aemet advierte de lluvias fuertes, tormentas y nieve en Canarias este viernes: estas son las islas más afectadas
  7. Canarias amarra en la futura ley de Costas el control del mar y ordenar el uso turístico del litoral
  8. Llega una nueva borrasca, ¿cómo afectará a Canarias?

La borrasca Therese deja unos 600 incidentes y seis personas heridas desde su comienzo en Canarias

La borrasca Therese deja unos 600 incidentes y seis personas heridas desde su comienzo en Canarias

La borrasca Therese deja rachas de 116 km/h en el Hierro y más de 52 litros en la madrugada del sábado en La Orotava

La borrasca Therese deja rachas de 116 km/h en el Hierro y más de 52 litros en la madrugada del sábado en La Orotava

Medio millar de personas en Canarias quedarán fuera del proceso de regularización por condenas de patronear pateras

Medio millar de personas en Canarias quedarán fuera del proceso de regularización por condenas de patronear pateras

GF-TIC cuestiona el modelo tradicional de ciberseguridad ante la nueva era digital

GF-TIC cuestiona el modelo tradicional de ciberseguridad ante la nueva era digital

Educación convoca oposiciones para maestros en Canarias: 686 plazas y un 10% reservadas a personas con discapacidad

Crónica de una mañana de 'telecole' por la borrasca Therese: "Hola, ¿me escuchan?"

Crónica de una mañana de 'telecole' por la borrasca Therese: "Hola, ¿me escuchan?"

¿Se acabó el modelo Ikea?

¿Se acabó el modelo Ikea?

Daniela Suárez, una adolescente con síndrome de Down que anhela autonomía y sueña con ser peluquera

Daniela Suárez, una adolescente con síndrome de Down que anhela autonomía y sueña con ser peluquera
Tracking Pixel Contents