La borrasca Therese deja unos 600 incidentes y seis personas heridas desde su comienzo en Canarias
La mayoría de las atenciones han estado vinculadas a achiques de agua en viviendas y locales, caída de ramas y objetos a vías y desprendimientos en carretera, según detalla el Cecoes 112
El Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112) ha atendido cerca de 600 incidentes en las islas desde el inicio de la borrasca 'Therese', que deja fuertes vientos, lluvias y oleaje.
Además, durante este periodo, un total de seis personas han resultado heridas de diversa consideración.
Lluvias y desprendimientos en carreteras
Durante la pasada madrugada, la borrasca 'Therese' dejó precipitaciones intensas y locales inundados en diversas zonas de las islas más occidentales y Gran Canaria. Así, se atendieron avisos por achique de agua en viviendas y locales, caída de ramas y objetos a la vía, según ha precisado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias regional.
También se han producido desprendimientos en carreteras del interior de las islas más montañosas.
Las islas occidentales y Gran Canaria continúan hoy en situación de alerta por vientos, lluvias y oleaje, mientras Fuerteventura y Lanzarote ya han pasado a situación de prealerta tras la mejora de las previsiones.
- La calma previa a la borrasca: Therese dejará lluvias intensas en Canarias desde el jueves
- La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días con lluvias fuertes, heladas, vientos y tormentas
- Familias de Canarias denuncian la 'exclusión' del alumnado con discapacidad: 'No hay recursos suficientes
- La Aemet anuncia la llegada a Canarias de la borrasca Therese, que dejará lluvias intensas, viento y oleaje
- Los servicios sociales de Canarias atienden a uno de cada cinco isleños, pero solo el 9% conoce el catálogo de ayudas
- La Aemet advierte de lluvias fuertes, tormentas y nieve en Canarias este viernes: estas son las islas más afectadas
- Canarias amarra en la futura ley de Costas el control del mar y ordenar el uso turístico del litoral
- Llega una nueva borrasca, ¿cómo afectará a Canarias?