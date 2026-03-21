7.70 en la pelea comunitaria

Justo este sábado el colectivo 7.70 hace una suerte de estreno en el festival Alma Femme. El espacio cultural El Almacén de Arrecife, Lanzarote, celebra la creatividad femenina. Empieza todo a las 11:30 con Elenn Orange en la sala Patio; sigue Velvet Flores en la sala Cubo a las 13:00 más sesión especial de DJ Soñadora en el bar Picasso desde las 14:30. La tarde la inicia Julia Rodríguez en la sala Cubo a las 17:30; continúa a las 19:00 Xerach en la sala Buñuel y culmina la noche la presentación de 7.70. Estarán presentes tres de sus integrantes: Kali Ninmah, Sara Ibala y Lily Galiano.

Lo curioso es que una actuación de una de ellas fue el detonante de 7.70: «Algunas de nosotras nos conocíamos de manera individual y paralela, pero fue en un concierto de una de nuestras integrantes, Kali Ninmah, en 2023, cuando coincidimos la mayoría de nosotras y nos conocimos en grupo», responden vía correo de forma colectiva.

El nombre viene justo de que son siete «cabezas pensantes»: Adriana Rodríguez, Nathaly de la Cruz, Cristina Zumaquero, Sara Rodríguez, Liliana Galiano, Elena Concepción y Adriana García. Su trabajo lo desarrollan con una visión cooperativa de mirada amplia: «Nuestras acciones se basan en el apoyo mutuo con el objetivo de crecer artística y colectivamente. Nos centramos en impulsar nuestros trabajos, generar ideas, servir de ejemplo a otras mujeres que deseen adentrarse en el mundo del arte y expandir nuestras fronteras y presencia en el circuito cultural canario». Y todo desde una visión artística muy extendida: «Creemos en la sinergia que se produce al unir diferentes disciplinas, nos dejamos impregnar las unas de las otras con curiosidad y ganas de aprender. Al final todas somos artistas multidisciplinares que nos hemos producido a nosotras mismas desde el inicio y que hemos ido aprendiendo diferentes aptitudes que ahora intercambiamos en grupo».

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La de 7.70 es una postura necesaria en un momento donde, a pesar de la increíble generación de creadoras que existe en Canarias, los nombres femeninos siguen ausentes en los carteles: «Es frustrante ver cómo a día de hoy se siguen perpetuando las mismas conductas de siempre, porque hay muchas mujeres canarias talentosas en todos los ámbitos artísticos que tienen mucho que aportar a la escena canaria y se sigue mirando hacia otro lado; lo cual es contraproducente, ya que no solo tenemos el derecho de estar en esos espacios, sino que es una gran pérdida para el enriquecimiento de la cultura canaria», rematan.