El pronóstico de la Aemet por la borrasca Therese para el fin de semana en Canarias: más lluvias intensas, viento fuerte y olas de hasta 5 metros

La borrasca Therese continúa dejando un episodio de tiempo adverso en Canarias, con previsión de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un notable empeoramiento del estado del mar. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología en el aviso especial que ha publicado a las 13.24 horas (hora canaria) de este miércoles, esta situación, que comenzó ayer jueves, se prolongará, al menos, hasta el domingo 22 de marzo, con una probabilidad alta superior al 70%.

El fenómeno se originó cuando el centro de la borrasca se situó al noroeste del archipiélago, generando un escenario meteorológico marcado por la inestabilidad. Desde entonces, las islas están registrando condiciones adversas que podrían intensificarse en determinados momentos del fin de semana.

Lluvias intensas y riesgo de acumulados importantes

Uno de los aspectos más relevantes de este episodio es la previsión de precipitaciones intensas y persistentes. A lo largo de estos días, se espera que las lluvias ganen fuerza, especialmente a partir de la tarde del viernes, pudiendo alcanzar intensidad fuerte o muy fuerte en distintos puntos del archipiélago.

Las islas occidentales, en particular La Palma y Tenerife, podrían registrar acumulados superiores a los 300 milímetros, aunque no se descarta que cifras similares se alcancen en zonas de Gran Canaria. Este volumen de agua aumenta el riesgo de crecidas de barrancos, inundaciones puntuales en áreas bajas y deslizamientos de tierra.

El Día

Viento intenso con rachas superiores a 90 km/h

El viento es otro de los factores destacados de este temporal. Durante estos días predominan las rachas de componente suroeste, que podrían alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en zonas de cumbre, medianías y áreas a sotavento de las islas con mayor relieve.

Estas condiciones incrementan la probabilidad de incidencias como la caída de ramas, árboles o elementos urbanos, además de posibles daños en infraestructuras. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en exteriores.

Temporal marítimo con olas de hasta 5 metros

El estado del mar también presenta un escenario complicado. Se prevé mar combinada con olas que superan los 4 metros, pudiendo alcanzar incluso los 5 metros en algunos momentos y zonas.

Este fenómeno puede provocar daños en paseos marítimos, puertos e infraestructuras costeras, además de representar un riesgo para la población en áreas cercanas al litoral. Por ello, se insiste en la importancia de no acercarse a la costa durante el temporal.

Efectos de la borrasca Therese en Tenerife / Arturo Jiménez

Evolución del temporal durante el fin de semana

La previsión meteorológica indica que el viernes 20 será una jornada de especial inestabilidad. Se esperan chubascos acompañados de tormentas y posible granizo pequeño, sobre todo en las islas occidentales. Estas precipitaciones podrían ser localmente muy intensas y persistentes, especialmente en vertientes sur y oeste, así como en zonas de medianías y cumbres.

El sábado 21, el viento seguirá siendo protagonista, con rachas muy fuertes en gran parte del archipiélago. Además, las lluvias continuarán afectando a diferentes zonas, con especial incidencia en áreas de barlovento y en las zonas altas de las islas más montañosas.

Tendencia a la mejoría a partir del domingo

De cara al domingo 22, se espera una ligera mejoría en las condiciones del viento, que perderá intensidad de forma progresiva, aunque todavía podrían registrarse rachas fuertes en zonas altas o expuestas.

Las precipitaciones seguirán presentes durante las primeras horas del día, aunque con tendencia a remitir. No obstante, no se descartan chubascos tormentosos por la tarde, especialmente en medianías y cumbres.

Perspectivas para la próxima semana

A partir del lunes, el escenario más probable es que la borrasca Therese comience a debilitarse. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica continuará afectando a Canarias durante algunos días más.

Se prevé que las lluvias persistan, aunque con menor intensidad y acumulados progresivamente más bajos, especialmente desde el martes, cuando el viento podría girar a componente noreste.

Recomendaciones ante el temporal

Ante este tipo de situaciones, las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informado a través de canales fiables. Entre las principales medidas destacan:

Evitar zonas inundables y cauces de barrancos

No circular por carreteras afectadas por desprendimientos o acumulación de agua

Alejarse del litoral y respetar las señalizaciones

Asegurar objetos en balcones y azoteas

Además, en caso de emergencia, se debe contactar con el teléfono 112, gestionado por el Gobierno de Canarias.