"Las previsiones se han cumplido": La Aemet defiende la exactitud de su predicción del paso de la borrasca Therese por Canarias

"Las previsiones se han cumplido". Así lo ha defendido el delegado autonómico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), David Suárez, que defiende la exactitud en la predicción del paso de la borrasca Therese por Canarias. No en vano, en el paso nocturno del frente más activo de la borrasca, Canarias ha contabilizado más de 300 incidencias, acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en un solo día en algunos puntos y rachas generalizadas de más de 100 kilómetros por hora en varios puntos del Archipiélago.

Como insiste Suárez, puede ser que la "zonificación" de los efectos de la borrasca pueda inducir la percepción de que la borrasca no ha sido tan intensa como se preveía. "Quizás, simplemente, están mirando a otra parte", destaca Suárez, que insiste en que también puede parecer "menos" porque no se han sucedido incidentes graves. Algo que, por otra parte, tiene relación con el momento en que finalmente este frente atravesó las Islas (de madrugada) y con las medidas de protección que ha estado emitiendo el Gobierno de Canarias con la suficiente antelación para mantener en alerta a la población.

El espejismo de las redes sociales

El delegado de la Aemet añade que la cantidad de información que se ha transmitido a través de redes sociales, en especial con muchos días de antelación, puede haber sobredimensionado la percepción social sobre el impacto de la borrasca.

El Día

A ello se une la propia evolución natural de la borrasca. Y es que durante los últimos días se han ido ralentizando sus vientos, lo que ha ocasionado que tardara más en entrar de lo que se esperaba en un primer instante. Además, la orografía de Canarias también funciona como muro de contención, provocando que el impacto sea muy dispar.

Mucha lluvia y viento durante la noche

La Aemet no solo ha acertado con sus previsiones, incluso se ha quedado corta. Es el caso de El Hierro, donde se registraron acumulados mucho más intensos de los que se esperaba. "La isla registró chubascos muy intesos por encima de los 80 litros por metro cuadrado", recalca Suárez.

En La Gomera también ha llovido de manera intensa, pero también de forma muy local. "Nuestras estaciones apuntan a acumulados de 40 litros por metro cuadrado, pero creemos que es mucho más", sentencia.

Así amanece el Teide este viernes tras el paso de la borrasca Therese por Tenerife / ED

Asimismo, de madrugada se registraron rachas máximas superiores a 100 kilómetros por hora de manera generalizada en varios puntos del Archipiélago. En Agaete, por ejemplo, a las 3 de la mañana se registró una racha de 123 kilómetros por hora. En Izaña, tan solo una hora antes, el viento arreció de tal forma que alcanzó los 122 kilómetros por hora. En Vallehermoso, en La Gomera, se alcanzaron los 119 kilómetros por hora y en Tejeda, también Gran Canaria, llegaron a los 110 kilómetros por hora.

Por otro lado, la borrasca también ha dejado una intensa nevada en El Teide, en Tenerife y en el Roque de Los Muchachos, en La Palma.