El PP de Canarias exige más medios para Policía Nacional y Guardia Civil y un plan urgente para renovar las comisarías del Archipiélago

El diputado del Partido Popular de Canarias Juan Antonio Rojas ha denunciado, en la Comisión de Interior del Congreso, el estado de abandono que sufren las infraestructuras policiales en el Archipiélago y la falta de medios materiales con la que trabajan muchos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante su intervención ante la secretaria de Estado de Seguridad, Rojas exigió al Gobierno de España "una respuesta inmediata" para corregir el deterioro de numerosas dependencias policiales en Canarias, muchas de ellas instaladas en inmuebles antiguos, obsoletos o ajenos desde su origen al uso policial.

El parlamentario popular recordó que Canarias es frontera sur de Europa y soporta una presión creciente en ámbitos como la inmigración, el narcotráfico y la seguridad vinculada a la intensa actividad turística. A su juicio, "esa realidad estratégica no tiene reflejo en la planificación de inversiones del Estado, que mantiene a las Islas en una posición secundaria pese al sobreesfuerzo que asumen sus plantillas policiales".

La media de antigüedad de las instalaciones alcanza los 61 años en Canarias

Rojas advirtió de que "el problema no es estético, sino que afecta de lleno a la seguridad, la operatividad y la dignidad profesional de los agentes". En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, señaló, "la comisaría más moderna data todavía del siglo pasado y la media de antigüedad de estas instalaciones alcanza los 61 años". Entre los casos expuestos citó la comisaría de La Laguna, construida en 1925 y sin ascensor; la de Puerto de la Cruz-Los Realejos, ubicada en un antiguo hotel; y la del Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife, sobre la que alertó por la existencia de grietas y filtraciones.

También se refirió a la situación en la provincia de Las Palmas, donde enumeró ejemplos de comisarías con desprendimientos, sistemas de protección contra incendios fuera de servicio y espacios claramente insuficientes para atender las necesidades actuales del servicio policial.

Por todo ello, el diputado canario pidió al Ejecutivo que aclare qué inversiones prevé para estas infraestructuras, qué calendario maneja y qué actuaciones concretas piensa ejecutar en Canarias.

En la misma comisión, Rojas denunció además la escasez de medios materiales con la que trabajan muchos efectivos. En su intervención sobre el equipamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aseguró que todavía hay agentes sin chaleco antibalas individual, que faltan cámaras corporales de grabación y que parte del parque móvil presenta un claro envejecimiento. A esto sumó la carencia de vehículos adecuados para determinadas funciones y el retraso en la actualización de las dietas por comisión de servicio, "una circunstancia que golpea con especial dureza a destinos como Canarias por su mayor coste de vida", apuntó.

El portavoz popular subrayó que "estas carencias resultan aún más graves en un contexto de aumento de distintos indicadores de criminalidad". A su juicio, respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "exige algo más que reconocimiento institucional; requiere recursos suficientes, equipamientos modernos e instalaciones en condiciones".

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El PP considera inaceptable que un territorio con la relevancia estratégica del Archipiélago continúe sin recibir una respuesta adecuada por parte del Ministerio del Interior. Por eso, reclama al Gobierno que "abandone la pasividad y active un plan específico para Canarias que garantice infraestructuras dignas, medios suficientes y una mejor atención a las necesidades reales de seguridad en las Islas".