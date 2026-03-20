Pestana advierte de la fragilidad del sistema de traslados de menores a partir de 2027

Una herramienta “eficaz”. Así definió este viernes el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, la reforma de la ley de extranjería que permite el traslado de menores migrantes a la Península desde aquellos territorios en contingencia migratoria —Canarias, Ceuta y Melilla—. Cuando se cumple un año de su entrada en vigor, Pestana hizo un balance de la situación actual del Archipiélago, que un año después continúa en contingencia y por encima de su capacidad de acogida. Ahora, una vez alcanzada la fecha límite establecida por el real decreto, el Estado garantiza que los traslados continuarán hasta el final de la legislatura, previsiblemente en 2027. A partir de ahí, recordó Anselmo Pestana, la norma “podría quedar falta de contenido” en caso de que no haya un acuerdo unánime de la Conferencia Sectorial. Una situación que, en la práctica, dejaría solos a los territorios fronterizos ante la presión migratoria. De ahí la demanda del Gobierno de Canarias de que la norma adquiera rango de ley, para alejarla de los vaivenes políticos.

Si el objetivo de la modificación de la ley era reducir el número de menores en los centros de Canarias hasta 2.211, en la actualidad la cifra se sitúa en torno a los 3.400. Pese a ello, Pestana aseguró que en agosto de 2025 la Comunidad Autónoma tenía bajo tutela a 5.037 menores migrantes no acompañados, mientras que a 15 de enero de 2026 la cifra se situaba en 3.411. Unos datos que, si bien demuestran que el número de menores en los recursos de las Islas se ha reducido, también se ha visto condicionado por las nuevas llegadas, que el Gobierno canario cifra en más de 200, y que mantienen al Ejecutivo regional en alerta. Con más de 3.000 menores bajo acogida, el Archipiélago continúa por encima de su capacidad y con el riesgo de volver a sobredimensionar sus centros de acogida.

Los expedientes de los menores

Durante el encuentro, el delegado aseguró que desde la Delegación se han tramitado 1.946 expedientes de traslado, de los cuales 1.025 se han resuelto como positivos, 526 como desfavorables y 395 permanecen pendientes de resolución. “Estamos hablando de un 80% de resoluciones positivas que, junto con los menores solicitantes de asilo, suponen que unos 1.800 menores salgan del sistema de atención de la Comunidad Autónoma”, explicó.

Así, hizo especial hincapié en el “efecto positivo” que este mecanismo ha tenido sobre un sistema que llevaba años “colapsado” en el Archipiélago. En este sentido, defendió que el sistema de derivaciones es una herramienta “justa”, ya que alivia la presión sobre los territorios frontera y la distribuye entre el conjunto de las comunidades autónomas. Una valoración con la que coincide el Ejecutivo regional, que sostiene que la migración es “una cuestión que hay que resolver como Estado”. “Si no la hubiésemos aprobado, tendríamos una situación mucho peor y, además, habría que intentar sacar adelante una medida igual o similar para aliviar la carga de las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas declaradas en situación de contingencia migratoria”, añadió Pestana.

El real decreto ley fue convalidado en el Congreso de los Diputados con mayoría parlamentaria, aunque con los votos en contra del Partido Popular y de Vox. Un escenario que anticipa su dificultad de renovación a partir de 2027 ante un eventual cambio de Gobierno. “Una de las condiciones que está planteando Vox es no asumir la acogida de menores en territorios que no son frontera. Si este mecanismo decae, Canarias quedará más vulnerable y necesitamos mayorías que permitan que estos mecanismos, en situaciones de contingencia migratoria, se apliquen para repartir esa carga entre todas las comunidades”, concluyó Anselmo Pestana.