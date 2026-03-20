¿Cuándo perderá fuerza Therese? La borrasca exhala su último aliento durante el fin de semana en Canarias

El último aliento de la borrasca Therese dejará este sábado lluvias fuertes en las islas verdes y el sur de Tenerife y Gran Canaria, antes de debilitarse de cara al domingo. Y es que el temporal que ha regado el Archipiélago en este comienzo de la primavera astronómica con abundantes lluvias, vientos huracanados, olas de hasta cinco metros y nieve en las cumbres, está alcanzando su final. Sin embargo, será aún pronto para guardar el paraguas porque se espera que Therese siga marcando el ritmo meteorológico al menos hasta el miércoles.

Durante los próximos días, el centro de Therese continuará su periplo hacia el sur –como parte de su ciclo vital–, lo que generará que la gran estructura atmosférica se vaya "rellenando" y debilitando progresivamente. Así lo explica el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, David Suárez, que resume que, de cara a este sábado se mantienen los avisos naranjas por chubascos fuertes que podrían acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Zonas afectadas el sábado

Las zonas más afectadas serán el sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria y las islas verdes. También podrá llover en el norte y la zona metropolitana de Tenerife pero, en este caso, los acumulados serán mucho menores, de apenas 20 litros por metro cuadrado. En todos los casos, las precipitaciones pueden ir acompañadas de granizo pequeño.

En concreto, se prevé las precipitaciones sigan siendo fuertes, sin descartar que sean muy fuertes, y persistentes a barlovento, en medianías y cumbres de las islas de mayor relieve; donde los acumulados de los días precedentes habrán sido bastante relevantes.

"Vamos a tener otro día y medio de inestabilidad", resume Suárez. Y no solo por las abundantes lluvias. Según la última actualización de la Aemet, durante el sábado también continuarán soplando rachas muy fuertes de viento del suroeste en todo el Archipiélago, pudiendo superar los 90 kilómetros por hora en cumbres, en los canales marítimos entre islas y en las zonas que se dispongan a sotavento.

Borrasca Therese. / María Pisaca Gámez

En este sentido, se mantienen en aviso naranja por vientos el este y las cumbres de La Palma, La Gomera, las cumbres de Tenerife y toda Gran Canaria. El esto de las islas se mantiene en alerta con un aviso amarillo, lo que supone que en esas zonas el viento rebasará los 70 kilómetros por hora.

Un giro de cara al domingo

La situación empezará a cambiar de cara al domingo. La Aemet espera que el viento "amaine considerablemente". Así, aunque seguirán soplando rachas muy fuertes del suroeste, solo ocurrirá localmente en zonas altas o expuestas, y sin alcanzar los registros de los días precedentes.

También ess probable que continúen las precipitaciones generalizadas durante las primeras horas del día, con tendencia a remitir, pero con posibles chubascos tormentosos durante la tarde en medianías y cumbres. A partir del lunes, el escenario más probable es que Therese continúe debilitándose, aunque persistirá la inestabilidad sobre Canarias, por lo que continuarían las precipitaciones durante los siguientes días, con acumulados progresivamente menores, sobre todo a partir del martes en que el viento giraría a noreste. La borrasca, no obstante, seguirá "afectando a Canarias hasta el miércoles".