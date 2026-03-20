La Fundación Cine+Cómics inaugura su nueva sede en Santa Cruz de Tenerife con la mayor biblioteca de cómics de España

La Fundación Cine+Cómics inauguró este viernes 20 de marzo su nueva sede en la calle San Clemente 35 de Santa Cruz de Tenerife. Las cuatro plantas de este espacio incluirán la biblioteca de cómics más grande de España –y una de las más ambiciosas de Europa– y que contiene más de 140.000 tebeos en 60 idiomas y unas 5.000 obras de consulta. Este espacio también alberga una sala de cine con una videoteca que supera las 30.000 películas. Esta nueva sede de la Fundación Cine+Cómics abre sus puertas como espacio de estudio y divulgación y, además de aspirar a convertirse en un referente mundial, pretende ser a partir de ahora el centro neurálgico desde el que se organicen eventos como el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife o La Laguna es Cómic.

El acto de inauguración supuso, además, la apertura para el público de la exposición 50 años de dibujos, de JL Martín, que se podrá visitar durante los próximos dos meses y que es una muestra retrospectiva que homenajea la carrera del fundador de El Jueves. El padre de esta revista satírica visitó Santa Cruz de Tenerife para asistir a la inauguración y presentar el libro homónimo, publicado por Ediciones Idea en colaboración con la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna.

Exposición retrospectiva

Esta muestra que ocupa la planta baja de la nueva sede propone un repaso integral por la obra del autor catalán, desde sus inicios hasta sus trabajos más actuales e, incluso, da a conocer algunos de los cómics y autores que lo han influenciado durante su medio siglo de trayectoria artística. La muestra se compone de más de 130 dibujos originales, varios paneles y cuatro mesas de exposición con libros y podrá visitarse de forma gratuita hasta el 19 de junio de lunes a viernes, de 12:00 a 20:00 horas.

JLMartín afirmó que «no puedo tener mejor opinión de la Fundación porque me fascina que exista gente con las ganas, la perseverancia y el impulso que tienen su presidente y todo su equipo». Indicó que desarrollar una iniciativa como este «no es una cosa sencilla, y mucho menos en un lugar como Santa Cruz de Tenerife, porque en Madrid y Barcelona habría muchas más facilidades». Por todo ello, Martín mostró su «admiración infinita» y celebró poder hacer un viaje por sus 50 años de trayectoria profesional como viñetista de la mano de la Fundación Cine+Cómics.

Una década

Tras esta exposición, el objetivo de la Fundación es poder ofrecer unas siete u ocho exposiciones cada año mientras compaginan ese trabajo con la organización de diferentes actividades en toda la Isla. El presidente de la Fundación Cine+Cómics, Francisco Pomares, celebra que la sede anterior se les quedara pequeña porque eso significa que la iniciativa está teniendo éxito. Las obras de acondicionamiento se han prolongado durante un año pero ya está todo listo para que los amantes de los cómics puedan visitar este nuevo espacio que abre sus puertas cuando la Fundación acaba de cumplir su primera década de vida. Precisamente este cumpleaños redondo llega con diferentes novedades a la Fundación, que no solo inaugura ahora esta nueva sede sino que hace unos meses abrió también las puertas de la Casa de la Historieta de Manuel Darias, en la calle de La Noria, junto al barranco de Santos.

La fachada de la nueva sede en la calle San Clemente. / María Pisaca

Pomares recuerda que este género y las actividades que realizan «cuentan con un público pequeño pero muy fervoroso, que acude a casi todas las iniciativas que ponemos en marcha». En ese sentido, habla también del voluntariado que se suma a todas las acciones que ponen en marcha y que se suman a la docena de personas que forman parte de la plantilla actual de la Fundación, más otro medio centenar que colabora habitualmente. El éxito de la organización se refleja también en la publicación de libros, que ya roza el centenar en esta primera década de vida de la Fundación. «Nunca antes se había publicado tanto sobre cómic en Canarias», celebra Francisco Pomares, quien avanza que la sección cinematográfica de esta nueva sede comenzará a andar el próximo mes de junio.