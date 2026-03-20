Crónica de una mañana de 'telecole' por la borrasca Therese: "Hola, ¿me escuchan?"

"Hola, ¿me escuchan? Noemí Vera, una profesora de Lengua y Literatura, mató dos pájaros de un tiro con solo una oración. Función fática, se llama. Es la parte de la comunicación que no dice nada, pero verifica que el canal existe. Que hay un interlocutor al otro lado para que la conversación empiece. Y ya de paso, comprueba que la conexión a Google Meets funciona. Un recurso docente lanzado en vivo y en directo, e impartido durante las clases virtuales causadas por la borrasca Therese.

El ‘telecole’ empieza para los que, con suerte, se levantaron hace cinco minutos de la cama y están conectados con la legaña aún encostrada. Esta es la crónica contada desde dentro.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias anunció la suspensión de las clases este miércoles 18 de marzo, con antelación suficiente para que los centros pudieran prepararse. Therese llegaría, y los centros de la provincia occidental, Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, además de La Graciosa, entrarían en la modalidad telemática al día siguiente.

El temporal cerró todos los colegios de Canarias este viernes, y obligó a volver a la modalidad virtual. Según la Consejería de Educación, la mañana transcurrió "sin incidencias" / La Provincia

Sin clase en toda Canarias

Gran Canaria se sumaría por la tarde. Para la jornada del viernes, la medida se extendía a todas las Islas. Había que evitar desplazamientos que pudieran poner en riesgo a la comunidad educativa.

El temporal descargó sobre Canarias con rachas de viento que superaron los 90 kilómetros por hora en las cumbres y registraron más de 300 incidencias gestionadas por el 112 entre el jueves y la madrugada del viernes. El 'telecole', la modalidad telemática que la pandemia hizo necesaria y que el sistema educativo canario ha ido perfeccionando desde entonces, volvía a ponerse a prueba.

La vez anterior fue con la borrasca Claudia, en enero, cuando las clases se suspendieron en toda Canarias. Fue entonces cuando Evagd, un entorno virtual que usa el alumnado de primaria y secundaria, se cayó por "saturación de accesos simultáneos".

De la costa a la cumbre: la fotogalería de los estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria / lp/dlp

Plan mixto

En el CEIP Tenoya, un colegio pequeño y familiar en Gran Canaria donde Daniel Martín ejerce como jefe de estudios y profesor de Educación Artística, la preparación empezó la misma tarde del miércoles. "Desde la dirección dimos las instrucciones y enseguida los tutores se pusieron al lío", cuenta en el momento del recreo virtual.

El 'telecole' de Tenoya funcionó bajo un modelo mixto, con actividades digitales a través de Google Classroom, enlaces a páginas web y vídeos de YouTube relacionados con el contenido de cada asignatura, y material impreso que los alumnos tenían en casa preparado desde el día antes para no depender de una pantalla. "Las familias nos comunican que los alumnos están sobreexpuestos a las pantallas. Entonces, hay un cierto tipo de actividades que sí la van a hacer con la pantalla online, otras a través de enlaces o vídeos de YouTube, y luego tienen otro tipo de actividades impresas. Un fifty-fifty".

La impresora de Gutenberg era la red de seguridad para las familias trabajadoras, sobre todo para las que relegaron a los abuelos el papel de cuidadores. Como la tercera edad no siempre tiene la soltura tecnológica necesaria para gestionar la conexión de su nieto a una clase virtual, hacía falta un método analógico de acompañamiento lectivo.

Una plantilla reducida

Antes de las ocho y media de este viernes, Daniel ya tenía en su bandeja de entrada un dossier de cada tutor con el plan de la jornada. Todo organizado, preparado y enviado a las familias a través de Google Classroom. En un centro de unos 75 alumnos —con clases que van de los nueve a los 22 estudiantes—, el contacto con las familias es tan directo que casi no hace falta infraestructura. Hace falta voluntad para organizar y buena comunicación.

En el chat del claustro del CEIP Tenoya, a primera hora del jueves, la tónica fue la de siempre: los buenos días, el recordatorio de las instrucciones diarias y el emoji del pulgar hacia arriba enviado por cada docente para confirmar que la maquinaria funciona sin incidencias. Según la Consejería, el sistema respondió "de forma adecuada pese a la incorporación simultánea de todo el Archipiélago a esta modalidad".

“A mí me requetechiflan las nuevas tecnologías. Estoy disfrutando plenamente estas clases y es que la misma dinámica y metodología que yo utilizo en clase la he podido desarrollar perfectamente bien online”, asegura Vera, del IES El Chapatal, en Santa Cruz de Tenerife, una docente que se adapta a la que el modelo telemático le viene de lujo por su curiosidad innata, a pesar de confesar "estar más verde que una lechuga" en asuntos de la IA.

Una clase de lengua

A las ocho en punto, con los alumnos de segundo de la ESO, la profesora presentó La Ratonera, de Agatha Christie. También incidió en que Christie estuvo en Canarias, concretamente en el norte de Tenerife, en la Casa Litre. Con los de Bachillerato, presentó a Federico García Lorca y el teatro de la Generación del 27, conectándolo con la Gaceta de Arte, con el círculo de Bellas Artes, con el arte canario de los años 30. "Han sido clases muy amenas y yo no he dejado de dar clase en absoluto. Me he comunicado con todo el alumnado perfectamente y hemos leído la introducción a las obras de teatro, ya con sus personajes, me he dado pie para buscar palabras como acotación y ponerla en práctica", asegura."