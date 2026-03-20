Anna Quintanilla, directora general de Philip Morris para Canarias: "Vamos a acabar con el cigarrillo en todo el mundo"

Anna Quintanilla ha retornado al Archipiélago que la vio crecer y formarse para liderar una de las dos únicas sedes que la multinacional tabaquera tiene en España. Acabar con el humo es una cruzada que hace suya.

Defienden que sus alternativas sin humo son menos perjudiciales para el consumo. ¿Tiene eso traslación al marco legal?

Son alternativas que reducen el daño. Lo sostenemos así porque existen suficientes evidencias científicas como para poder hacerlo, pero son productos de tabaco y nicotina, por lo que requieren una regulación y estamos a favor de que así sea. Una regulación que debe enfocarse sobre todo en la protección al menor y en favorecer que los fumadores adultos que quieren seguir fumando tengan la opción de alternativas mejores. Ocurre que cuando no se regula bien, nos perpetuamos en el cigarrillo, que hoy sabemos que es la forma más dañina que existe de consumo de tabaco y nicotina. Nos hemos propuesto acabar con el cigarrillo en todo el mundo y lo vamos a hacer.

Regulación existe, por lo que entiendo que me está diferenciando entre buena o mala. Defíname una y otra.

De manera muy resumida, la buena permite reducir las tasas de tabaquismo, con lo que genera un efecto positivo sobre la salud pública; la mala, la hiperregulación, genera comercio ilícito.

¿Tiene algún dato para sostener esas afirmaciones?

En los últimos años, Francia ha regulado de forma muy estricta el tabaco y la nicotina, y el mercado negro supone un 40%.

¿Mercado negro equivale a contrabando en esa frase?

Contrabando, eso es. Le digo Francia pero lo mismo pasa en Países Bajos, donde el contrabando se ha duplicado en solo un año y suponga ya cerca del 18% del consumo total. La hiperregulación está alimentando un contrabando que destruye empleo, que tiene un impacto muy negativo en la recaudación fiscal y también en la protección de la salud, porque, lógicamente, esos productos no pasan ningún tipo de control.

¿Se conoce la suma que dejan de ingresar las arcas públicas?

Solo en 2024, en el caso de la Unión Europea fueron 15.000 millones de euros. Con lo cual la hiperregulación, desgraciadamente, tiene un impacto muy negativo tanto para los consumidores como para la economía.

Defiende una regulación que dé cabida a estos nuevos productos sin combustión. ¿Pero para qué? ¿Es qué eso mejora algo?

Por supuesto. Pero no lo digo yo, sino la ciencia y los números. Grecia es un país donde históricamente las tasas de tabaquismo han sido muy elevadas. Lo siguen siendo, pero gracias a una regulación basada en ciencia, que reconoce que las nuevas alternativas tienen un perfil de riesgo diferenciado, se han conseguido reducir los niveles de tabaquismo en seis puntos porcentuales entre 2021 y 2023, de un 42% a un 36%. Es la segunda mayor reducción en Europa.

En el caso de Francia y Países Bajos también se reducirá. ¿Tiene esos números?

Sí. Es una reducción mínima, de un punto porcentual. Y no quiero quedarme en Grecia, tenemos el caso sueco, que menciono porque me toca muy de cerca, mi madre es sueca, y lo he vivido en primera persona. Viajaba a Suecia todos los veranos desde una España donde todavía estábamos rodeados de humo y allí no había. Suecia es el primer país libre de humo del mundo, reconocido así por la Organización Mundial de la Salud (OMS), su tasa de tabaquismo es inferior al 5%.

Poco hay que regular entonces.

No, es que ese éxito se ha conseguido gracias a una regulación que trata de forma diferenciada las nuevas alternativas sin combustión. En el caso de Suecia, en concreto, han tenido mucho éxito las bolsas de nicotina, que también nosotros comercializamos; aparte del snus, variante que no está permitida en otros países, pero de gran aceptación también entre los suecos. Cuando se consiguen estos niveles de tabaquismo tan bajos, hay un impacto directo en casos de cáncer de pulmón, le hablo de un 41% menos, y de un 40% cuando se analizan las muertes asociadas al tabaquismo. El consumo de nicotina en Suecia es muy similar a la media europea, pero se produce sin combustión, que es el proceso en el que se liberan las sustancias más tóxicas. Que no lo decimos nosotros, es ciencia, son datos que nacen de la observación de personas expertas.

¿Qué expertos?

Lógicamente puede pensarse que se trata de científicos pagados por nosotros. No es así. Claro que hemos promovido infinidad de estudios, hemos invertido más de 16.000 millones de dólares en la investigación y desarrollo de estos productos y contamos con 1.400 expertos que han producido más de 500 publicaciones científicas, no informes de parte. Pero le digo más, la FDA de Estados Unidos, que para mí es uno de los entes más significativos del mundo, autorizó la comercialización de IQOS, que es nuestro dispositivo de tabaco calentado. Lo considera apto para garantizar la seguridad pública y que existe un perfil de riesgo diferenciado. Y lo mismo ocurrió el año pasado con nuestras bolsas de nicotina. Viniéndonos más cerca, en Europa, ocurre lo mismo con el Instituto de Evaluación de Riesgos alemán o el Public Health of England. Si trasladamos esto y la experiencia de países como Grecia, desde un punto de vista político la regulación debe pasar por reconocer la evidencia científica y dar entrada a alternativas que buscan una mejora para el fumador adulto.

¿Puede definir con datos científicos esa mejora que describe?

Al no existir combustión, ya sea con consumiendo bolsas de nicotina, tabaco calentado o vapeando, se reduce considerablemente la exposición a sustancias tóxicas. Hablo de más un 90% en el caso del tabaco calentado (IQOS), entre un 90% y un 95%, en el de las bolsas de nicotina. Son datos conservadores, porque realmente esta disminución de sustancias tóxicas puede llegar al 99%. Insisto, datos avalados por la ciencia, que concluyen que estas alternativas son menos dañinas para los adultos que quieren seguir consumiendo tabaco y nicotina.

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¿Influye la regulación en la agenda inversora?

Totalmente. Y ahí debo decir que Canarias ha sido pionera al regular, se ha adelantado a España. Eso ha generado un entorno muy positivo. Tenemos una estructura muy grande aquí y hemos duplicado nuestra plantilla desde que en 2017 lanzamos IQOS. Producimos entre Gran Canaria y Tenerife todos nuestros cigarrillos y en 2023 realizamos una inversión de 15 millones de euros en la centenaria Dos Santos. Eso nos permitió traernos la producción de cigarritos que después se exportan a doce países europeos. La plantilla de Dos Santos se triplicó y el tabaco es ya el 14% del PIB industrial.