El CIFP César Manrique abre sus puertas al futuro de la FP

El CIFP César Manrique se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la Formación Profesional en Canarias, un centro que destaca por la amplitud de su oferta formativa y por su apuesta constante por la innovación educativa, la internacionalización y la conexión directa con el mercado laboral. Con más de 2.400 estudiantes matriculados y una plantilla de alrededor de 170 docentes altamente especializados, el centro se sitúa entre los que cuentan con mayor número de alumnado en las islas.

El CIFP César Manrique se ha consolidado como un centro dinámico donde la formación técnica se une a una visión moderna de la educación en formación profesional. Su oferta formativa es: Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones, e Imagen y Sonido.

La formación en Administración y Gestión está orientada a preparar al alumnado para el ámbito empresarial y administrativo, proporcionando conocimientos sobre organización de empresas, gestión documental, contabilidad básica y atención al cliente. Esta especialidad permite adquirir competencias para realizar tareas administrativas y utilizar herramientas de gestión.

Por su parte, Comercio y Marketing se centra en el ámbito comercial y en el desarrollo de estrategias de venta. El alumnado aprende técnicas de comunicación comercial, promoción de productos y servicios, gestión de ventas y nociones de marketing, incluyendo marketing digital.

Por su parte, la familia de Electricidad y Electrónica forma a especialistas en instalaciones eléctricas, mantenimiento industrial y tecnologías aplicadas a la eficiencia energética.

Imagen y Sonido, una de las áreas más reconocidas del centro, está orientada a la producción y realización audiovisual, el sonido, la iluminación, la animación 3D y el desarrollo de videojuegos.

Finalmente, Informática y Telecomunicaciones prepara a profesionales en desarrollo de software, sistemas informáticos, redes, inteligencia artificial y tecnologías digitales, sectores en constante crecimiento y con una elevada demanda de perfiles cualificados.

Cabe destacar que la inserción laboral es uno de los grandes indicadores de éxito del centro. La tasa de empleabilidad del alumnado supera el 80 por ciento y en algunos ciclos formativos alcanza el 100 por ciento.

El nivel de formación del centro se refleja también en los logros de su alumnado. La estudiante Lucía María Alemán Marrero es subcampeona de España en Animación 3D, Juegos y entornos interactivos, obtuvo la medalla de plata en la competición nacional SpainSkills 2026 que se celebró en Madrid en febrero, un reconocimiento que pone de relieve tanto el talento del alumnado como el compromiso y la dedicación del profesorado, como es el caso de Alejandro Batista.

El CIFP César Manrique será el primer centro de Canarias en implantar los Grados A, microformaciones del nuevo modelo de Formación Profesional. Este proyecto piloto, impulsado desde su excelencia en Imagen y Sonido, refuerza su papel como centro innovador.

Estos nuevos grados responden además al enfoque de la reciente Ley de Formación Profesional, basada en el aprendizaje a lo largo de la vida. El nuevo modelo permite que las personas vayan acumulando formación de manera progresiva a través de distintos niveles. Así, los Grados A permiten acreditar competencias específicas mediante microformaciones, los Grados B corresponden a certificados de competencia y los Grados C a certificados profesionales, que pueden sumarse posteriormente hasta completar titulaciones de mayor nivel dentro de la Formación Profesional.

El centro ofrece, además, modalidades de formación que facilitan el acceso a perfiles diversos de alumnado como la modalidad semipresencial, que permite compatibilizar estudios con trabajo u otras responsabilidades personales.

El centro destaca por su carácter internacional gracias al programa Erasmus+, que permite al alumnado y profesorado de ciclos formativos realizar movilidades en distintos países europeos. En este curso han participado 28 estudiantes de grado superior, 13 de grado medio y 10 docentes, aprovechando las acreditaciones KA121 y KA131 para fomentar la experiencia internacional y el intercambio educativo.

Con una oferta educativa sólida, una clara orientación hacia el empleo y una firme apuesta por la innovación, el CIFP César Manrique continúa consolidándose como uno de los grandes motores de la Formación Profesional en Canarias.

El CIFP César Manrique celebrará sus jornadas de puertas abiertas los días 25 y 26 de marzo de 9:00 a 14:00 horas, ofreciendo a futuros estudiantes y sus familias asesoramiento del Departamento de Información y Orientación Profesional, visitas guiadas, talleres y carpas de las distintas familias profesionales. El profesorado presentará los ciclos formativos, resolverá dudas sobre itinerarios y orientación profesional, y mostrará cómo la Formación Profesional puede ser una vía directa hacia el empleo.

📢 JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS – CIFP CÉSAR MANRIQUE

📅 25 y 26 de marzo de 2026

¿Estás pensando en estudiar Formación Profesional el próximo curso?

Te invitamos a conocer nuestras instalaciones, profesorado y oferta formativa.

📝 Inscríbete a través del siguiente formulario:

🔗 Centros Educativos: https://forms.gle/3hmGFtfxD9ekWNjr6

🔗 Particulares: https://forms.gle/21di8YCU6jJ9sbbv9

El centro cuenta con el departamento de información y orientación profesional para asesoramiento, detectar la Fp más acorde con su perfil, salidas profesionales, modalidades de la FP….email; orientación-38016571@gobiernodecanarias.org

El próximo se abre el plazo para solicitar plaza a los ciclos formativos de grado medio y superior del 9 al 24 de abril.