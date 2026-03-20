Canarias registra la mayor tasa de despidos

Canarias lidera los despidos en España y, además, muestra claros signos de deterioro económico. Según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, publicado por el Consejo General del Poder Judicial, la situación laboral y financiera en el Archipiélago refleja un escenario complicado, con un aumento del endeudamiento entre la población y un crecimiento de las quiebras por encima de la media nacional.

Este informe incorpora, por primera vez, datos sobre la suspensión de lanzamientos de vivienda habitual por razones de especial vulnerabilidad, lo que pone de relieve que la crisis no afecta únicamente a las empresas, sino también a muchas familias.

En 2025, los juzgados del Archipiélago registraron la mayor tasa de procedimientos por despido del país, con 477,2 por cada 100.000 habitantes. Una cifra que se mantiene por encima de la registrada en 2024. Esto significa que, si se toma una muestra de 100.000 personas en Canarias, 477 tuvieron algún juicio por despido, mientras que la media nacional es mucho menor: 334. En otras palabras, despedir es más frecuente en Canarias que en el resto de España, lo que refleja la intensidad de los conflictos laborales en relación con el tamaño de la población.

En términos absolutos, los juzgados de lo social iniciaron 10.738 procedimientos por despido en 2025, un 3,8% más que el año anterior. La tasa registrada en las Islas supera a la de comunidades como Madrid o Murcia y se sitúa muy por encima de la media nacional.

El contexto económico

El informe también evidencia un incremento significativo de las quiebras y concursos. Durante 2025, las quiebras en los juzgados de lo mercantil en España crecieron un 30%, mientras que en Canarias el aumento fue aún mayor, alcanzando el 45,5%. Esto convirtió al Archipiélago en la tercera comunidad con más subida en solicitudes de concurso.

Un dato relevante es que la gran mayoría de estos concursos, el 96,9%, fueron presentados por personas naturales no empresarias, es decir, ciudadanos de a pie que recurrieron a la Ley de Segunda Oportunidad para reorganizar o cancelar sus deudas.

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En cuanto a la vivienda, los datos son algo más alentadores. En 2025 se registraron 1.197 ejecuciones hipotecarias, un 34,9% más que en 2024, pero los lanzamientos —desahucios de vivienda habitual— descendieron un 17,5%, con un total de 1.426 en el año. Este descenso podría estar relacionado con medidas de protección social y programas que buscan reducir el impacto de los desahucios sobre los ciudadanos más vulnerables.