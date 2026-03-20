La Aemet advierte de lluvias fuertes, tormentas y nieve en Canarias este viernes: estas son las islas más afectadas

Las lluvias volverán a marcar el tiempo en Canarias este viernes, con especial incidencia en el oeste y el sur del archipiélago. Según la previsión, las precipitaciones podrán ser persistentes y localmente fuertes en varias islas, en un contexto de clara inestabilidad que irá a más durante la segunda mitad del día.

La previsión añade además tormentas y granizo menudo por la tarde, sobre todo en las islas de mayor relieve. En Tenerife, la lluvia podrá caer en forma de nieve por encima de los 2.000 metros al inicio de la jornada, con una cota que subirá hasta unos 2.500 metros con el paso de las horas. También se esperan rachas muy fuertes en cumbres y zonas expuestas, con valores que podrán superar los 90 km/h y acercarse a los 100 km/h en los puntos más altos.

En el mar, el empeoramiento también será notable. Se espera viento del suroeste con intervalos fuertes o muy fuertes, marejada aumentando a fuerte marejada en varias costas y mar de fondo del noroeste de entre 3 y 5 metros, además de aguaceros y tormentas. La jornada, por tanto, será incómoda tanto en tierra como en el litoral en buena parte de Canarias.

Previsión por islas

LANZAROTE — Lluvias de mañana y mejoría a partir del mediodía

Nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas, con probabilidad de ser localmente fuertes durante la primera mitad del día. A partir del mediodía tenderá a poco nuboso y las lluvias irán remitiendo. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas con pocos cambios. Viento del suroeste moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes, amainando por la tarde.

Temperaturas (°C): Arrecife 19 / 21

FUERTEVENTURA — Lluvias localmente fuertes y apertura de claros por la tarde

Predominarán los cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, localmente fuertes en algunos puntos. Desde el mediodía se espera una mejora progresiva, con menos nubes y remisión de las lluvias. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas con pocos cambios. Viento del suroeste moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes, perdiendo intensidad por la tarde.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 18 / 21

GRAN CANARIA — Las lluvias más persistentes se concentrarán en el oeste y sur

Cielos nubosos o cubiertos con lluvias persistentes en el oeste y sur, donde podrán ser localmente fuertes. En el resto serán más ocasionales y menos probables. A partir del mediodía se abrirán amplios claros al norte y este. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, más notable en zonas de interior y del nordeste. Viento del suroeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en cumbres, vertientes este y noroeste y medianías del norte. En cumbres podrán superarse los 90 km/h durante la primera mitad del día.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 19 / 24

TENERIFE — Lluvias persistentes, tormentas por la tarde y nieve en cumbres

En el oeste y suroeste predominarán los cielos nubosos con precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes, sobre todo a primeras horas y durante la segunda mitad del día. En el resto habrá intervalos nubosos al inicio, tendiendo a nuboso por la tarde, cuando las lluvias podrán intensificarse. Por la tarde las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas y granizo menudo. La nieve aparecerá por encima de los 2.000 metros al inicio y la cota subirá hasta unos 2.500 metros por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, máximas en moderado ascenso en la vertiente nordeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres centrales. Viento del suroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres centrales y vertientes noroeste y este. En las cumbres se podrán superar los 90 km/h.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 / 23

LA GOMERA — Empeoramiento claro desde mediodía

Los intervalos nubosos darán paso a cielos nubosos o cubiertos a partir del mediodía. Las precipitaciones serán persistentes en medianías y existe probabilidad de que sean fuertes por la tarde, cuando además podrán venir acompañadas de tormentas y granizo menudo. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sudeste y noroeste, donde puntualmente se podrán superar los 90 km/h.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 16 / 21

LA PALMA — Una de las islas con tiempo más adverso durante la jornada

Predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones persistentes, especialmente en medianías a partir de media mañana. Podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormentas y granizo menudo, con mayor probabilidad en la vertiente oeste y en medianías del este. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, sobre todo en las máximas de la vertiente este. Viento del suroeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes norte, este y sur. En estas zonas se podrán alcanzar o superar los 90-100 km/h durante buena parte del día.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 / 22

EL HIERRO — Lluvias persistentes en medianías y riesgo de tormenta por la tarde

Intervalos nubosos al principio, aumentando a cielos nubosos o cubiertos durante la mañana. Las precipitaciones serán persistentes en medianías y por la tarde podrán ser fuertes, con posibilidad de tormentas y granizo menudo. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sudeste y oeste, donde puntualmente se podrán superar los 90 km/h.

Noticias relacionadas

Temperaturas (°C): Valverde 10 / 15