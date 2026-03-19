¿Cuándo llegará la borrasca Therese a Canarias? David Suárez (Aemet) pide "paciencia": "Aún está empezando"

Los canarios han permanecido toda la mañana en alerta, esperando la llegada de la gran borrasca Therese, que acabó de formarse ayer al norte de Canarias y prometía alcanzar hoy de pleno el Archipiélago con el primero de sus frentes. Sin embargo, varias horas después del mediodía, una calma tensa sigue reinando en todo el Archipiélago.

David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, pide "paciencia" pues el fenómeno no ha hecho más que empezar y adelanta que la borrasca hará acto de presencia entre esta tarde -noche del jueves y mañana. De hecho, los modelos meteorológicos muestran que, aunque la lluvia podría alcanzar el sur de las islas sobre las 18:00, las precipitaciones serán generalizadas, mucho más abundantes e incluso muy intensas a primeras horas de la madrugada de este viernes.

De hecho, el frente más lluvioso de la borrasca Therese barrerá mañana Canarias de punta a punta acompañado de dos nuevos coprotagonistas: las tormentas eléctricas y el granizo. La de hoy será, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) una jornada lluviosa, en la que predominarán los vientos fuertes y los violentos embates de mar, y en los que el riesgo de desprendimientos, inundaciones costeras y caída de ramas o árboles.

Incidencias

Pese a la relativa tranquilidad que ha reinado en muchos municipios canarios –pudiendo incluso algunos de ellos disfrutar de los rayos del sol durante el día–, los azotes de la borrasca han ocasionado algunas incidencias, especialmente en lo que se refiere a las conexiones por mar y por aire.

En este sentido, según el último informe de Aena, en Canarias se han cancelado a esta hora 11 vuelos mientras otros cuatro han tenido que ser desviados. El aeropuerto más afectado ha sido el de Santa Cruz de la Palma, que acumula todos los vuelos cancelados en el día de hoy.

En lo que se refiere a las conexiones marítimas, durante la mañana el mini ferry Benchi Express, que opera alrededor de La Gomera, tuvo que cancelar todos sus trayectos entre Playa Santiago, San Sebastián y Valle Gran Rey.

Asimismo, en diversos municipios del norte de Tenerife, como Garachico o San Juan de la Rambla, las grandes olas lograron colarse e inundar algunas zonas.