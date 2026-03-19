Más interinos en la Administración canaria para desbloquear la jubilación parcial

Mientras la Administración autonómica está a punto de cerrar un proceso de estabilización de interinos que ha durado más de cuatro años, por otra parte tendrá que abrir la puerta a más puestos de trabajo temporales para poder cubrir las vacantes que dejan los empleados públicos que se acojan a la jubilación parcial. Se trata de una medida pactada recientemente entre la Dirección General de Función Pública y los sindicatos para el personal laboral pero que chocaba con un problema: un cambio en la legislación obliga al trabajador relevista a tener un contrato indefinido a tiempo completo y que la relación laboral perdure un mínimo de dos años después de que se finalice el proceso de jubilación parcial. Para que esta medida pueda cumplirse en el sector público el Gobierno central abrirá la puerta en un decreto ley a que el contrato de relevo –aquel que sustituye al jubilado a tiempo parcial– sea de carácter temporal a tiempo completo.

La plantilla autonómica de los laborales está envejecida, con una edad media de 50 años o más y hay un porcentaje elevado que ya se encuentra rozando los 60 años, por lo que a corto plazo podría acogerse a esta modalidad de jubilación. Se estima que en tres o cuatro años cerca de la mitad de los empleados públicos estaría en condiciones de jubilarse parcialmente, lo que afectaría a unos 4.000 trabajadores. La plantilla total de laborales ronda los 8.000 en la Administración General autonómica. El primer paso se dio en septiembre de 2025 con un mes de plazo para los interesados en acogerse a esta modalidad de retiro, al que finalmente se apuntaron cerca de 200 trabajadores.

Sin embargo este tipo de jubilación parcial estaba bloqueada porque la entrada de los relevistas obligaba a la Administración a convocar una oferta de empleo público (OPE) para cubrir las vacantes que dejaran los trabajadores que se acogieran a esta modalidad. Función Pública estaba a la espera de que el Gobierno central despejara el camino para autorizar la oferta y ahora lo que ha hecho el Estado es ir tirando con la entrada de interinos para ir cubriendo los puestos de relevo mientras se convocan las ofertas correspondientes.

Propuestas

El texto que propone el Ministerio de Función Pública contempla la posibilidad de que, en caso de no poder contar con un relevista indefinido a tiempo completo, la norma posibilita la contratación simultánea al retiro parcial de personal laboral temporal en el tiempo que se resuelve la convocatoria. Este contrato de interinidad finalizará cuando se incorpore el personal laboral fijo vinculado a dicha jubilación parcial.

Sin embargo, incrementar de nuevo la plantilla de interinos y temporales en la Administración pondría de nuevo en jaque a España ante la Comisión Europea, que exige una reducción sustancial del abuso de temporalidad en las administraciones públicas. Con el objetivo de mitigar la temporalidad en el sector público la disposición adicional del decreto ley establece que en la oferta de empleo público correspondiente al año en el que se produzca la jubilación deberán incluirse el número de plazas de las autorizadas con carácter temporal y, si no fuera posible incluirlas ese año, deberán tenerse en cuenta para el siguiente.

La jubilación parcial está sujeta a una serie de condiciones, entre ellas que el trabajador tenga 62 años y al menos 33 años cotizados ligado a un contrato relevo de otro empleado que le sustituya en el puesto de trabajo que vaya dejando de forma paulatina, hasta cubrir la cotización que le dé derecho a la pensión.

Sin embargo, estos cambios no afectan a los funcionarios de carrera, que tienen la jubilación parcial bloqueada desde 2012 cuando fue suspendida por el Gobierno central entre las medidas adoptadas por la crisis económica. En Canarias los funcionarios han mostrado su malestar al considerar que el acuerdo entre Función Pública y el personal laboral supone una discriminación para este colectivo, que en la Administración General de la Comunidad Autónoma supone más de 4.000 trabajadores.