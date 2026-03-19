Granizo y tormentas eléctricas en Canarias: el frente más activo de la borrasca Therese llega este viernes

El frente más lluvioso de la borrasca Therese barrerá mañana Canarias de punta a punta acompañado de dos nuevos coprotagonistas: las tormentas eléctricas y el granizo. La de este viernes será, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) una jornada lluviosa, en la que predominarán los vientos fuertes y los violentos embates de mar, y en los que el riesgo de desprendimientos, inundaciones costeras y caída de ramas o árboles.

Después de una jornada relativamente tranquila en la que las lluvias se hicieron de rogar y el viento arreció menos de lo que se esperaba, Therese cogerá fuerzas para descargar durante el día precipitaciones fuertes e incluso, localmente muy fuertes y persistentes durante todo el día en el sur de Tenerife y en Gran Canaria. Con el paso del día, la inestabilidad aumentará progresivamente, dando lugar a chubascos acompañados de tormentas eléctricas y granizo pequeño en las islas occidentales. Estos chubascos pueden ser fuertes o muy fuertes y persistentes en las vertientes sur y oeste de La Palma y Tenerife.

Se mantendrá, asimismo, el temporal marítimo que se extenderá por todo el archipiélago, con olas superiores a 6 metros (aviso naranja) en el oeste de La Palma, la totalidad de El Hierro, el sur de Tenerife y el sur de Gran Canaria. En el resto del Archipiélago las olas serán de unos 4 metros. La Aemet mantiene el aviso amarillo por nevadas en el Teide y el Parque Nacional tinerfeño, que ya este jueves ha empezado a recibir algunos de esos primeros copos y añade el aviso amarillo por tormentas en toda La Palma.

Activos avisos amarillos y naranjas para este viernes

La Aemet mantiene activados varios avisos, incluyendo avisos naranjas por vientos de más de 90 kilómetros por hora en toda Gran Canaria, en las cumbres de Tenerife y en cumbres, medianías y zonas altas del noroeste, este y extremo sur de La Palma. El resto de Canarias, a excepción de la zona metropolitana de Tenerife, espera vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Con respecto a las lluvias, la Aemet ha activado el aviso naranja por acumulados de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en La Palma, El Hierro, La Gomera, el sur de Tenerife y el sur y cumbres centrales de Gran Canaria.

Por su parte, el Gobierno de Canarias mantiene activo la alerta por vientos y fenómenos costeros y la prealerta por nevadas, riesgos de desprendimientos, tormentas, lluvias, inundaciones costeras.

En la jornada de este jueves, la lluvia se cebó con el sur y las cumbres de Gran Canaria, donde se registraron acumulaciones de hasta 36 litros por metro cuadrado en la Vega de San Mateo y de 32,8 y 27,4 litros por metro cuadrado en distintos puntos de San Bartolomé de Tirajana. En la provincia occidental, el enclave más lluvioso fue El Paso, en La Palma, que registró 19,6 litros por metro cuadrado.

Este frente más activo de Therese que empezó a hacer acto de presencia este jueves en el Archipiélago a últimas horas de la tarde, vendrá acompañado de un viento fuerte con rachas máximas de más de 90 kilómetros por hora que soplará del suroeste. Cabe recordar que, en los dos últimos días, la borrasca ya ha dejado rachas máximas de hasta 108 kilómetros por hora el miércoles en Vallehermoso, La Gomera y 91 kilómetros por hora el jueves en Izaña.

Previsión para el fin de semana

Esta situación de tiempo adverso e inestable se mantendrá durante el fin de semana con el paso de nuevas bandas de precipitación en el entorno del Archipiélago, sin embargo, su impacto será menor. Desde el final del sábado y, sobre todo el domingo, la Aemet espera que Therese se vaya debilitando, con lo que el viento perderá intensidad aún cuando se pueda situar encima de las Islas.

Así, el sábado 21 todavía se esperan rachas muy fuertes del suroeste en todo el archipiélago, por encima de 90 km/h en cumbres y a sotavento, con precipitaciones fuertes y persistentes a barlovento y en medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve, particularmente en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde los acumulados de los días anteriores habrán sido bastante relevantes.

El domingo 22 es probable que el viento amaine considerablemente, con las rachas del suroeste alcanzando intensidad muy fuerte solo localmente en zonas altas o expuestas, y sin alcanzar los registros de los días anteriores. No obstante, las precipitaciones seguirán siendo generalizadas, con los mayores acumulados nuevamente en el este, sur, medianías y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

A partir del lunes, el escenario más probable es que Therese continúe debilitándose, aunque persistirá la inestabilidad sobre Canarias, por lo que continuarían las precipitaciones durante los siguientes días, con acumulados progresivamente menores, sobre todo a partir del martes en que el viento giraría a noreste.