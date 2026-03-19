La Fundación SGAE apoya a Alberto Grondona para desarrollar la serie "El capricho", sobre la corte española del siglo XVIII

El guionista tinerfeño Alberto Grondona (La Laguna, 1973) es uno de los seleccionados por la Fundación SGAE para participar en el XIII Laboratorio de Creación de Series de Televisión 2026. El canario podrá desarrollar ahora la historia de El capricho, puesto que esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la escritura de textos originales, promover la creación y brindar apoyo a los autores en el proceso de escritura. El jurado seleccionó, de entre 140 proyectos, las propuestas de Grondona, así como las de Virginia Burgos y Juan Sánchez (La librera), Miguel Cavadas (Avión), Ángel Mirou (Teléfonos fijos), Roberto Osa (La edad menor) y Pedro Pablo Picazo (Truque). Todos ellos participarán ahora en reuniones de trabajo colectivo hasta junio para la puesta en común del desarrollo de cada una de las obras. Además, la Fundación SGAE dotará a los participantes con una beca económica de 5.000 euros a cada uno.

El capricho es una comedia histórica satírica sobre tres mujeres que se disputan el poder en la corte española del siglo XVIII: la reina María Luisa de Parma, la duquesa de Alba y la duquesa de Osuna. Sus guerras de influencia, imagen y deseo, en una España al borde del colapso, son observadas y narradas con la ironía feroz de Francisco de Goya, quien será testigo incómodo y que convertirá la intriga palaciega en un espejo sorprendentemente contemporáneo. Esta es la propuesta de Alberto Grondona, quien es guionista y coordinador de guiones desde hace más de 25 años. Ha participado en series como El tiempo entre costuras, Hospital Central, Las chicas del cable o La Promesa, ganadora de un Premio Emmy Internacional en 2024. Ahora, la Fundación SGAE destaca al lagunero por su diseño narrativo, así como por su capacidad para crear universos de ficción y la combinación de creatividad con el rigor profesional.

Documentación

Grondona explica que se trata de una idea que tenía desde hace algunos años guardada en un cajón y que se centra en la historia de «tres grandes influencers de aquella época». Precisa que se trataba de personas que contaban con una fuerte influencia, no solo estética, sino también cultural y política y que, además, estaban peleadas entre ellas. «Creo que tenían una relación muy divertida entre ellas y que puede dar para una buena historia en la pantalla», resume el creador, quien ha tenido que documentarse a fondo para que esta propuesta responda a los hechos históricos. De hecho, el guionista tinerfeño comenta que aún está profundizando en toda esa historia para poder elaborar el capítulo piloto en el Laboratorio, aunque no pretende que sea un texto totalmente histórico, sino que quiere jugar un poco con los hechos que tuvieron lugar.

Ángel Mirou, Roberto Osa, Pedro Pablo Picazo, Alberto Grondona, Miguel Cavadas, Juan Sánchez, Carmen Llano y Virginia Burgos en la primera sesión del Laboratorio de Creación de Series de Televisión 2026 / Sergio Albert / Fundación SGAE

Después de escribir varias series de época, Grondona descubrió a estas tres mujeres, que «me parecen fascinantes» al realizar una visita al parque de El Capricho, un jardín histórico-artístico que se construyó precisamente por deseo de la duquesa de Osuna, quien sufragó las obras y lo cuidó hasta su fallecimiento. Las tres mujeres protagonistas de la que será la próxima serie de Grondona tuvieron, además, un vínculo que las unió, el pintor Francisco de Goya, «y me pareció divertido poder narrar esta historia a través de él, quien se caracterizó por tener una visión muy personal e irónica», relata.

Sector complicado

Alberto Grondona reflexiona sobre lo complicado que es sacar adelante una nueva serie, así que celebra cualquier tipo de ayuda, como la que ahora le concede la Fundación SGAE a través de este Laboratorio de Creación de Series de Televisión que, además, «nos facilita ponernos en contacto con las productoras que pudieran interesarse en el futuro en sacar adelante un proyecto como este». En este sentido, también habla sobre de las especificidades de las series de corte histórico.

«Este sector no tiene ningún tipo de estabilidad. Tenemos épocas de mucho trabajo y otras en las que no hay nada, y por eso creo que he sido bastante afortunado por lograr una plaza en esta iniciativa de la Fundación SGAE», expresa el lagunero, quien lamenta haber tenido que salir de Canarias para poder desarrollar su carrera como guionista. Relata que se trasladó a Madrid cuando tenía 18 años para poder estudiar la carrera de Comunicación Audiovisual porque en Canarias no existían estos estudios. Tras aquello, decidió seguir formándose en Producción de ficción, unos estudios que tampoco estaban disponibles en las Islas, lo que provocó que poco a poco fuera desarrollando su carrera en la Península.

Rodar en Canarias

No obstante, el guionista reconoce que ahora se abre un interesante panorama audiovisual en Canarias, lo que lo anima a querer trabajar de nuevo en su tierra natal. «Las Islas son un plató natural que no tiene competencia y eso es una maravilla. De hecho, cada isla es prácticamente un pequeño continente, por lo que se surgen muchas oportunidades», reflexiona el creador, quien matiza que, aunque El capricho debería rodarse en la Península por razones obvias, le encantaría poder desarrollar uno de sus proyectos en el Archipiélago.