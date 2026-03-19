Alerta naranja en Canarias por viento, lluvia y mala mar por la borrasca Therese
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte sobre la posibilidad de crecidas de barrancos y deslizamientos de tierra en Canarias, debido a lluvias extraordinarias
La borrasca Therese mantiene este jueves a Canarias en alerta naranja (peligro importante) por viento, fuertes lluvias y temporal marítimo, junto con zonas de Andalucía por oleaje, a las que se suman en nivel amarillo (peligro bajo), por viento, la vertiente cantábrica de Navarra y la llanada alavesa en el País Vasco, por rachas de 70-80 kilómetros por hora.
Asimismo, está en nivel amarillo de alerta la ciudad autónoma de Melilla por fenómenos costeros, por olas de 3 a 4 metros.
La borrasca Therese dejará en Canarias lluvias extraordinarias durante el episodio, que podrían causar crecidas de barrancos y deslizamientos de tierra, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X.
Algunas zonas podrían recibir más agua que la que cae en todo el año, añade.
Más de 80 litros en 12 horas
Según las predicciones de la Aemet para este jueves, está previsto que se acumulen en Canarias más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas en cumbres y zonas del este, sur y oeste de Gran Canaria, que está en alerta naranja.
Las rachas de viento alcanzarán intensidades de hasta 90 kilómetros por hora, superando incluso los 100 kilómetros por hora, en la Palma y norte de Tenerife; asimismo, serán muy fuertes en las cumbres de Gran Canaria, lo que ha activado alertas de nivel naranja.
Además, el oeste de la Palma y la isla del Hierro están en alerta naranja por fenómenos costeros, con olas de 5 a 6 metros.
Alerta amarilla por nieve en Tenerife y La Palma
El archipiélago canario está también en alerta, aunque amarilla, por nieve en el norte de Tenerife y en cumbres de la Palma. Habrá acumulados significativos por encima de 1.800/2.000 metros.
En el caso de la península, también se verá afectado el extremo sur, aunque en menor medida que Canarias.
Andalucía está en alerta naranja por temporal marítimo en la costa granadina y en Almería capital y zona del poniente, por olas de 3 a 4 metros.
Están en alerta amarilla, además, las provincias de Almería, Cádiz y Málaga por vientos de levante de hasta 80 kilómetros por hora.
También están en alerta amarilla Cádiz y Málaga por fenómenos costeros.
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