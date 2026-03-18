Primeros efectos de la borrasca Therese en Canarias: más de 20 l/m2 en el Roque de los Muchachos y rachas de 108 km/h en Vallehermoso

Los efectos de la llegada de la borrasca Therese a Canarias se empiezan a notar, con precipitaciones acumuladas de 20,8 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos y rachas de viento de hasta 108 kilómetros por hora en el Alto de Igualero, en Vallehermoso.

Canarias copa los datos de precipitaciones acumuladas en toda España hasta las 9:30 horas de este miércoles, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además de los 20,8 litros/metro cuadrado recogidos en la estación del Roque de los Muchachos destacan los 18 litros/m2 en San Andrés-Valverde, 12,8 en Puntagorda, 11,8 en Agulo, 10,8 en Valverde, 10 en El Pinar, 9,8 en San Bartolomé de Tirajana-Lomo Pedro Alfonso, 8,8 en Tijarafe, 82, en El Paso y 8 en Hermigua.

Rachas de viento

Las mayores rachas de viento se han dado, hasta el momento, en Vallehermoso-Alto de Igualero (108 kilómetros/hora), Vega de Ario-Picos de Europa (80), Izaña y la Cruz de Tejeda (74).

También figuran entre las diez rachas de viento más fuerte de España los 67 kilómetros/hora que se alcanzaron en el Roque de los Muchachos y Agaete-Suerte Alta, y los 66 de Valverde.

Temperaturas

Pese a la llegada de Therese, Canarias registra algunas de las temperaturas más altas del país, con los 22,8 grados centígrados de la estación de Las Palmas-San Cristóbal a la cabeza, seguida de Zumaia (22,6), Las Palmas-Plaza de la Feria (21), Aeropuerto de Gran Canaria (20,6) y Aeropuerto de Tenerife Sur (20,6).