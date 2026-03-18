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Primeros efectos de la borrasca Therese en Canarias: más de 20 l/m2 en el Roque de los Muchachos y rachas de 108 km/h en Vallehermoso

El archipiélago obtiene los datos más altos de precipitaciones de todo el país

Una persona se protege con su paraguas, en una imagen de archivo.

Una persona se protege con su paraguas, en una imagen de archivo. / María Pisaca

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Los efectos de la llegada de la borrasca Therese a Canarias se empiezan a notar, con precipitaciones acumuladas de 20,8 litros por metro cuadrado en el Roque de los Muchachos y rachas de viento de hasta 108 kilómetros por hora en el Alto de Igualero, en Vallehermoso.

Canarias copa los datos de precipitaciones acumuladas en toda España hasta las 9:30 horas de este miércoles, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además de los 20,8 litros/metro cuadrado recogidos en la estación del Roque de los Muchachos destacan los 18 litros/m2 en San Andrés-Valverde, 12,8 en Puntagorda, 11,8 en Agulo, 10,8 en Valverde, 10 en El Pinar, 9,8 en San Bartolomé de Tirajana-Lomo Pedro Alfonso, 8,8 en Tijarafe, 82, en El Paso y 8 en Hermigua.

Rachas de viento

Las mayores rachas de viento se han dado, hasta el momento, en Vallehermoso-Alto de Igualero (108 kilómetros/hora), Vega de Ario-Picos de Europa (80), Izaña y la Cruz de Tejeda (74).

También figuran entre las diez rachas de viento más fuerte de España los 67 kilómetros/hora que se alcanzaron en el Roque de los Muchachos y Agaete-Suerte Alta, y los 66 de Valverde.

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Temperaturas

Pese a la llegada de Therese, Canarias registra algunas de las temperaturas más altas del país, con los 22,8 grados centígrados de la estación de Las Palmas-San Cristóbal a la cabeza, seguida de Zumaia (22,6), Las Palmas-Plaza de la Feria (21), Aeropuerto de Gran Canaria (20,6) y Aeropuerto de Tenerife Sur (20,6).

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