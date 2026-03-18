La natalidad en Canarias firma su mejor arranque de año desde 2023: enero supera, por fin, el millar de nacimientos

Canarias cerró enero de 2026 con 1.045 nacimientos, un dato que se cuela entre los mejores arranques de año del último lustro, solo por detrás de los 1.066 alumbramientos registrados en el primer mes de 2023. En realidad, en los paritorios del Archipiélago ha habido bastante más actividad de la que suele ser habitual en estos primeros 31 días. Tras más de una década de caída sostenida, las Islas han logrado, por fin, contabilizar más de un millar de nuevos bebés en enero, un hecho que no ocurrió ni en 2025 (976), ni en 2024 (959).

La cifra mensual, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se traduce en unos 34 nacimientos al día. En esta ocasión, el número de niños (548) fue superior al de niñas (497). La mayoría de las madres –346– tenía entre 30 y 34 años, el grupo de edad más frecuente. Por detrás de ellas, otras 274 mujeres de entre 35 y 39 años, seguidas de las veinteañeras –99 tenían entre 20 y 24 años y 199, entre 25 y 29– y de las que superan las cuatro décadas –93 entre 40 y 44 años y 9 entre los 45 y los 49–.

Pese a que la estimación de enero (1.045) también es superior a la de los últimos meses de 2025, sigue siendo notablemente más baja que el número de fallecidos. Solo en las primeras cuatro semanas del año, Canarias registró 1.707 defunciones, lo que vuelve a dejar un saldo vegetativo negativo –es decir, más muertes que alumbramientos– de 662 personas.

Saldo vegetativo negativo

Mientras que el recuento de nacimientos se realiza de forma mensual, el de las defunciones se publica semana a semana. Desde que empezó el año, en el Archipiélago han fallecido entre 350 y 450 personas por semana y en ese mismo periodo temporal –siete días– solo nace una media de 261 bebés.

La natalidad en las Islas no para de caer. De hecho, el número de recién nacidos se sitúa en mínimos históricos. Atrás quedaron los más de 1.400 alumbramientos mensuales que el INE registraba en las estimaciones de 2013, cuando comenzó el recuento oficial. Por ese entonces, el año cerró con un total de 15.859 nacimientos, un dato que en 2025 descendió hasta los 10.663.

Caída progresiva

Eso sí, la caída ya no es en picado, sino que cada vez es más progresiva e, incluso, en meses como enero de 2026, parece empezar a remontar. Si de 2017 a 2018 la cifra se redujo en más de mil alumbramientos, de 2023 a 2024 apenas se perdieron 300 y, en el periodo inmediatamente anterior, la diferencia fue bastante similar: 221 partos menos que en 2022. Las estadísticas, por tanto, parecen arrojar algo de esperanza.

Expertos como el geógrafo José León García encuentran una explicación en esta tendencia a la baja: la natalidad en el Archipiélago ha tocado fondo o, al menos, eso es lo que parece. El descenso sigue –por lo general–, pero ya dentro de una natalidad mínima.

Muriel, primer bebé de 2026 en Tenerife / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Las familias han ido renunciando a tener hijos. Cada vez es más habitual que haya uno por pareja e, incluso, ninguno. Esta mentalidad, que ha surgido de manera natural, ha reducido drásticamente el número de nacidos, hasta llegar a unas cifras límite.

En 2024, último año con datos, Canarias fue la región con la menor tasa de fecundidad de todo el país, con una media de 0,82 hijos por mujer, bastante por debajo de la media nacional (1,10).

Canarias no es la excepción

Aunque Canarias destaca por su baja fecundidad, el problema es generalizado en todo el país. En 2024 se registraron en España 318.005 nacimientos, el dato más bajo desde 1941, inicio de la serie histórica. Esta cifra supone una caída del 0,8% respecto a 2023, lo que representa 2.651 nacimientos menos.

Es más, desde 2014, el número de nacimientos en España se ha desplomado un 25,6%, lo que refleja una profunda transformación en los hábitos reproductivos de la sociedad española.

En enero, a nivel nacional se contabilizaron 27.476 nacimientos, 648 más que en 2025. Pese a que se observa un ligero aumento con respecto al año anterior, no es suficiente para superar la barrera de los 30.000 en un mes, una cifra que no se alcanza desde octubre de 2021. Respecto a la edad de las madres, se mantiene la tendencia ascendente registrada en anteriores periodos y, además, por cuarto mes consecutivo, nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que de menores de 25.

Defunciones

Respecto a las defunciones, la estimación es de 46.379, 229 más que en el mismo mes de 2025, lo que deja un nuevo saldo vegetativo negativo de 18.903 personas. Durante las primeras nueve semanas del año se acumulan ya 88.816 defunciones, aunque es un punto menos que las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Por edad y sexo, el número de varones fallecidos en las primeras nueve semanas del año fue de 9.519 y de 18.557 el de mujeres. Entre los 85 y 89 años fallecieron 7.268 hombres y 8.691 mujeres y entre los 80 y 84 años murieron 6.916 hombres y 5.667 mujeres. De entre 70 y 79 años la cifra de fallecidos varones fue de 9.996 y el de mujeres de 6.133.