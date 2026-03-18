¿Qué medidas existen en Canarias para apoyar a los autónomos?

El Gobierno de Canarias ha decidido elevar el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales a 50.000 euros de volumen anual de operaciones, con el objetivo de "aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a los autónomos con menor dimensión económica". Una medida que, según prevé el Ejecutivo, podrían llegar a beneficiar hasta a 11.000 trabajadores autónomos en Canarias. Pero, ¿qué otras medidas ha puesto en marcha el Ejecutivo para apoyar a este colectivo de trabajadores?

Cuota cero

La cuota cero es una subvención del Gobierno de Canarias que consiste en el reembolso íntegro de las cuotas a la Seguridad Social que han pagado los nuevos autónomos durante su primer año de actividad. Lo que se traduce en que el coste real de la cuota de autónomo para quienes emprenden en las Islas se reduce a cero euros durante ese periodo inicial. En la convocatoria anterior cerca de 3.620 autónomos se beneficiaron de la medida, un 36% más que en la edición anterior. En total, desde su puesta en marcha, unos 7.000 trabajadores autónomos canarios han accedido a esta línea de apoyo.

Programa Concilia

El objetivo es apoyar la conciliación de la vida familiar y laboral de personas trabajadoras autónomas. Este programa establece tres líneas de ayudas. El Concilia 1 financia la contratación de una persona (1.100 euros por mes completo) para la sustitución del autónomo en su negocio en casos de maternidad, paternidad o embarazo de riesgo hasta 8 meses. El Concilia 2 supone una ayuda de 7.500 euros, ampliable a 9.000 euros para colectivos de difícil inserción, para contratar a una persona de forma indefinida que apoye al autónomo en el cuidado de hijos menores de 12 años o personas mayores y/o personas con discapacidad o dependencia. El contrato deberá mantenerse al menos 12 meses interrumpido. En ambos casos, no es necesario que la persona contratada esté desempleada y el abono de la ayuda se hará de forma anticipada. En relación con la última línea, el Concilia 3 ayuda con el pago de hasta el 75% con un máximo de 3.000 euros, de los gastos del cuidado familiar, que incluyen campamentos de verano, guarderías, escuelas infantiles, actividades extraescolares o centros de día.

+Uno52

El programa denominado +uno 52 persigue fomentar la primera contratación laboral de personas de 52 años o más. Esta medida va dirigida a aquellos autónomos que quieran contratar por primera vez. Supone una ayuda de 5.000 euros por contrato indefinido a jornada completa, y en el caso de un autónomo que resida en un municipio de menos de 10.000 habitantes, la ayuda ascenderá a 6.000 euros. Además, el contrato deberá mantenerse 12 meses de forma ininterrumpida, y el abono también se hará de forma anticipada.

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Apoyo a la incapacidad temporal

El programa apoyo a la Incapacidad temporal busca apoyar a los autónomos, sin asalariados a su cargo, con el abono de las cuotas a la seguridad social de los dos primeros meses de situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, y a todos los autónomos, con y sin asalariados, en el caso de enfermedad grave. Se cubre el 100% de la cuota ingresada hasta un máximo de 700 euros en total. Esta ayuda solo podrá solicitarse una vez durante el periodo subvencionable.