José Miguel Viñas, meteorólogo: "Atentos a la situación el viernes en las zonas más expuestas del archipiélago canario"

El meteorólogo José Miguel Viñas envía un aviso a los canarios por el paso de la borrasca Therese: "Atentos a la situación el viernes en las zonas más expuestas del archipiélago".

Así, aunque la previsión indica que a partir del jueves vendrá lo peor, el meteorólogo hace un llamamiento para seguir mirando al cielo durante el viernes, cuando también prevé que haya una jornada complicada.

En un vídeo publicado en las redes del portal Meteored, Viñas aclara que la estabilidad existente este miércoles en la Península contrasta con la situación en Canarias. "Los cielos se están nublando y empezamos a tener las primeras lluvias, pero van a ir a más en los próximos días", explica. Además, habrá fuertes vientos.

Borrasca de gran impacto

La borrasca de gran impacto Therese se sitúa al noroeste del archipiélago y, poco a poco, se va aproximando a las islas. "Esa borrasca va a ir generando distintos frentes que barrerán de oeste a este todo el archipiélago, dejando lluvias muy intensas y abundantes", añade.

Pero su mensaje es claro: hay que tener especial cuidado con el viernes. "Uno de esos frentes va a dejar lluvias que en las zonas más expuestas pueden llegar a acumular 100 litros por metros cuadrados", puntualiza.