HiperDino comercializa 800.000 kilogramos de fresa: la fruta de temporada al mejor precio y rica en vitaminas y sabor

HiperDino afronta el cambio estacional a la primavera lanzando grandes ofertas en varios de sus productos de frescos. Así, con el objeto de acercar a sus clientes el consumo de alimentos saludables y de cercanía, como las fresas, desde el viernes 20 de marzo y hasta el 8 de abril ha impulsado dentro de su oferta pelotazos y de su folleto quincenal, grandes descuentos de esta fruta.

Con esta campaña promocional, la cadena de supermercados 100% canaria vuelve a consolidar su compromiso con el sector primario y, especialmente, con el agrícola a través de esta acción comercial que posiciona a este producto fresco con el mejor precio del mercado, “incentivando así su consumo”, ha indicado el responsable de frutas y verduras de HiperDino, Francisco Padilla.

Así, como dato es destacable que durante el pasado año 2025, HiperDino compró alrededor de 800.000 kilogramos de fresas, destinando cerca de 4 millones de euros a su compra. En cuanto al origen de las fresas que las tiendas HiperDino comercializa, destacan las fresas de Huelva y las provenientes de Valsequillo en Gran Canaria y Güimar en Tenerife. Padilla ha señalado que “las fresas que ofrecemos en nuestros supermercados se diferencian del resto no solo por su sabor, sino también por su textura y tamaño que la distinguen como un fruto extraordinariamente agradable al paladar por el perfecto equilibrio entre su dulzor y su acidez. Nuestras tiendas, en aras a seguir apostando por los productos de cercanía, KMO, también comercializan la fresa canaria, en varios formatos para así poder facilitar al cliente su compra y que ésta sea de calidad.”

Canarias es la segunda Comunidad Autónoma en producción de fresa tras Huelva. En las islas se cultivan alrededor de unas 2,2 toneladas de esta fruta, que tiene a Valsequillo como el principal municipio de cultivo de la misma. Esta localidad cuenta con cerca de 35 hectáreas destinadas a su producción, en las que se obtienen 1.200.000 kilogramos de este extraordinario producto. En cuanto a la fresa de Huelva, ésta supone más del 90% de la producción de España y el 30% de la UE.

Apuesta por el producto local

HiperDino recuerda que las fresas cuentan con excelentes propiedades nutricionales. Son frutas de bajo valor calórico (aprox. 33-36 kcal/100g) y alto contenido de agua, ricas en vitamina C; fibra (pectina), potasio y antioxidantes como antocianinas. Destacan por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, diuréticas y cardioprotectoras, lo que ayuda a reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular.

HiperDino comercializa 800.000 kg de fresa: la fruta de temporada al mejor precio y rica en vitaminas y sabor / Carlos Diaz-Recio

La cadena de supermercados mantuvo su compromiso comercial con 500 empresas locales, dedicadas a la producción de todo tipo de alimentos y productos, desde los frescos, a los envasados. Por sectores, el primario continuó un ejercicio más registrando el mayor volumen de compras con un 64,61% del total de las compras realizadas a proveedores locales. Así durante el pasado año, HiperDino comercializó 40.000 toneladas de productos agrícolas, siendo los productos frescos como las frutas y las verduras, los que engloban una mayor representación de compras con el 65%.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Noticias relacionadas

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia. A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.