Fred. Olsen Express une innovación y sostenibilidad a través de más de 90 iniciativas para navegar ‘En Armonía con el Mar’

Fred. Olsen Express presenta su Balance de Acciones Medioambientales 2025 dentro de su proyecto ‘En Armonía con el Mar’, el marco estratégico que agrupa todas sus iniciativas de sostenibilidad ambiental con el objetivo de minimizar la huella ecológica de su actividad y avanzar hacia la descarbonización del transporte marítimo. ‘En Armonía con el Mar’ constituye un compromiso integral que articula más de 90 proyectos y medidas que la compañía viene desarrollando desde hace años, así como otras iniciativas nuevas, en torno a cuatro pilares: innovación y tecnología, sostenibilidad en el servicio, colaboración y concienciación, y voluntariado y participación, todos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Entre las medidas implementadas por la naviera, destaca la recogida y análisis de cerca de 700.000 datos al día procedentes de sus buques y operaciones en tierra, creando un ecosistema de información que permite optimizar consumos, anticipar incidencias y avanzar en eficiencia operativa con un claro enfoque ambiental. La estrategia medioambiental de Fred. Olsen Express se apoya en una combinación de diseño eficiente de flota, incorporación de materiales más sostenibles y aplicación de tecnologías punteras. Del total de proyectos que lleva a cabo, 20 están específicamente orientados a desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras para reducir el consumo de recursos naturales, minimizar el impacto sobre las especies marinas y disminuir las emisiones de CO₂.

“En Fred. Olsen Express planteamos un modelo de desarrollo innovador apoyado en datos y en la colaboración científica, con organizaciones y expertos en cada ámbito, que nos ayuda a mejorar la eficacia de nuestro servicio y a hacerlo en armonía con el mar”, señala Juan Ignacio Liaño, director de flota de la compañía.

Nuevas tecnologías aplicadas a la mejora operativa y reducción de huella medioambiental

En esta línea se enmarca Dock Aid, un proyecto de innovación desarrollado junto a Subsea Mechatronics que incorpora tecnología láser LiDAR de última generación para apoyar las maniobras de aproximación y atraque. Validado en 2025 en el puerto de Agaete con el trimarán Bajamar Express, el sistema ha demostrado mejoras en seguridad, eficiencia y control operativo, y avanza ahora hacia su implantación progresiva en la flota.

También destaca el proyecto desarrollado junto a Aeromarine y SEA.AI, que integra radar, cámaras térmicas de alta definición e inteligencia artificial para la detección temprana de objetos flotantes y fauna marina. Tras superar con éxito las pruebas piloto en el Bajamar Express, en 2025 se completó la instalación de cámaras térmicas en toda la flota de fast ferries de gran tamaño. El sistema, cuyo despliegue integral continuará hasta 2027, incorpora desde este año el radar de banda X para mejorar la identificación de cetáceos. Certificado como innovación tecnológica en el marco FORVISION y reconocido con el premio opPORTunity 2024 a la Innovación Tecnológica, refuerza la prevención de colisiones y la protección de la biodiversidad marina.

El compromiso ambiental de Fred. Olsen Express ha contado además con respaldo institucional. En junio de 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantuvo una reunión técnica monográfica con la compañía para analizar sus proyectos activos en conservación de fauna marina. En octubre de 2025, junto a ANAVE, se organizó una jornada técnica a bordo del Bajamar Express para compartir avances en sistemas de detección basados en inteligencia artificial y cámaras térmicas, con la participación de autoridades y comunidad científica.

Entre las nuevas iniciativas más destacables de la compañía figura Mar de Estrellas, proyecto de gestión lumínica que reduce la contaminación durante las estancias nocturnas en puerto mediante el apagado o atenuación de iluminación en buques e instalaciones. Con el asesoramiento técnico del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), a través de su Oficina Técnica para la Protección del Cielo, la iniciativa minimiza los impactos sobre la fauna —especialmente la pardela cenicienta en su primer vuelo al mar—, mejora la calidad del cielo nocturno y promueve la eficiencia energética.

Puesta en marcha en 2024 en Agaete y ampliada en 2025 a la mayoría de los puertos donde opera, Mar de Estrellas se ha consolidado como una medida estructural dentro de su estrategia ambiental y fue reconocida en 2025 por el Cabildo de Tenerife como práctica pionera en sostenibilidad marítima.

Compromiso social para un desarrollo en equilibrio

El compromiso de la naviera en materia medioambiental se extiende al ámbito social. Entre 2022 y 2025, junto a Fénix Canarias, se impartieron 80 talleres medioambientales con 896 participantes. En colaboración con Terramare Medioambiente y con el apoyo de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales de GESPLAN, se desarrollaron nueve acciones de voluntariado entre 2023 y 2025, con más de 1.100 participantes y 2.900 kilos de residuos retirados de entornos naturales.

Los resultados se reflejan también en la percepción de los grupos de interés: el 90% manifiesta interés por la gestión ambiental vinculada a los ecosistemas marinos; el 93% se muestra altamente satisfecho con la prevención de incidentes ambientales y el 92% con el desempeño en economía circular. Indicadores que consolidan una hoja de ruta clara: crecer en Canarias implica hacerlo, necesariamente, en equilibrio con el mar.