Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Therese en Canarias'Modo canario' frente a la crisis bélicaPrecio del petróleoHiperdino, de Güímar a TikTokBalneario de Santa CruzSigue en directo el avance de la borrasca Therese
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional

Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional

Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional / PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La calma previa a la borrasca: Therese dejará lluvias intensas en Canarias desde el jueves
  2. La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días con lluvias fuertes, heladas, vientos y tormentas
  3. La Aemet anuncia la llegada a Canarias de la borrasca Therese, que dejará lluvias intensas, viento y oleaje
  4. Nuevos terremotos en Canarias: el IGN registra tres seísmos en las últimas horas
  5. Ayuda para asistencia personal de hasta 900 euros al mes y grado III+: la dependencia canaria se ajusta por fin a las exigencias estatales
  6. Llega una nueva borrasca, ¿cómo afectará a Canarias?
  7. La Aemet anuncia tiempo 'muy adverso' en Canarias con chubascos acompañados de tormentas
  8. Tres pacientes condenados por amenazar a sus médicos en Canarias: 'Como a mi hijo le pase algo, no tienes isla para correr

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Fred. Olsen Express une innovación y sostenibilidad a través de más de 90 iniciativas para navegar ‘En Armonía con el Mar’

Fred. Olsen Express une innovación y sostenibilidad a través de más de 90 iniciativas para navegar ‘En Armonía con el Mar’

Canarias, pionera en desalación, enfrenta el reto de la reutilización del agua y la falta de personal cualificado

El Estado solo garantiza el traslado de 113 menores desde Canarias fuera del plazo legal

El Estado solo garantiza el traslado de 113 menores desde Canarias fuera del plazo legal

Canarias en alerta por Therese: la borrasca inicia su periplo por las Islas con vientos de 70 kilómetros por hora y riesgo de inundación en zonas costeras

Canarias en alerta por Therese: la borrasca inicia su periplo por las Islas con vientos de 70 kilómetros por hora y riesgo de inundación en zonas costeras

Una pasarela de "esperanza" para celebrar 20 años de lucha contra el cáncer de mama

Una pasarela de "esperanza" para celebrar 20 años de lucha contra el cáncer de mama

El Festival de Música Religiosa de Canarias estrena la obra 'Nuntia a María Magdalena', de Dori Díaz Jerez

El Festival de Música Religiosa de Canarias estrena la obra 'Nuntia a María Magdalena', de Dori Díaz Jerez

El ministro Carlos Cuerpo garantiza una "especial atención" a Canarias por su lejanía

El ministro Carlos Cuerpo garantiza una "especial atención" a Canarias por su lejanía
Tracking Pixel Contents