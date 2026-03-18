Cierran escuelas infantiles y centros de día de mayores en Canarias por la borrasca Therese

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha acordado el cierre de centros de día de mayores y escuelas infantiles del archipiélago ante la previsión meteorológica adversa asociada a la borrasca Therese. La medida se adopta siguiendo la recomendación y las acciones preventivas decretadas por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, para evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población.

En el caso de los centros de día de mayores, el cierre afecta solo a este jueves, 19 de marzo. Será mañana cuando se decida si la medida se prorroga o no al viernes, en función de la evolución de la situación meteorológica. Los centros afectados están en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y El Hierro.

Por su parte, las escuelas infantiles permanecerán cerradas durante dos días, el jueves 19 y el viernes 20 de marzo. La suspensión afecta a centros de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.

En Tenerife, la medida alcanza a las escuelas infantiles Anaga, Añaza, Asunción y Bentenuya, en Santa Cruz de Tenerife; Niño Jesús, en La Laguna; Aguamansa y El Drago, en Puerto de la Cruz; y Virgen del Carmen, en Los Realejos. También cerrarán el Centro de Día II para Mayores de Santa Cruz de Tenerife, el Centro de Día para Mayores Isidro Rodríguez Castro y los centros de día de Guía de Isora, Güímar, Icod de los Vinos, Puerto de la Cruz, Los Realejos y San Miguel de Abona.

En Gran Canaria, permanecerán cerradas las escuelas infantiles Aridamán, Las Folias y La Fuente, en Las Palmas de Gran Canaria, además de La Atalaya, en Guía. En cuanto a los centros de día de mayores, se verán afectados el Centro de Estancias Diurnas de Mayores Las Palmas, Centro Día de Marzagán, Centro Día para Mayores Las Palmas (Ciudad Alta), el Centro de Mayores de Agaete y los centros de día de Arucas, Ingenio, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Vecindario, Santa María de Guía y Telde.

A estos cierres se suman el Centro de Día para Mayores de Puerto del Rosario y el de Gran Tarajal, en Fuerteventura; el de Arrecife, en Lanzarote; el Centro de Día de Mayores de Santa Cruz de La Palma y la escuela infantil San Miguel Arcángel, en La Palma; y el Centro de Día El Hierro.