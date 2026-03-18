CC avisa al PSOE: el decreto anticrisis debe responder a Canarias o estará dando la espalda a las islas

Coalición Canaria (CC) ha advertido este miércoles al Partido Socialista que el decreto anticrisis que aprobará este viernes el Gobierno de España “debe incorporar medidas específicas para Canarias o, de lo contrario, estará dando la espalda a las islas en un momento de especial vulnerabilidad económica”.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de los nacionalistas canarios, liderado por el secretario general y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, analizó hoy el impacto del conflicto en Oriente Próximo y sus consecuencias directas en el archipiélago, donde la subida del petróleo ya está encareciendo los costes de producción, el transporte y el precio de los productos de la cesta de la compra.

En este contexto, la formación nacionalista valoró el paquete de medidas en el que trabaja el Gobierno de Canarias para amortiguar el impacto de la crisis, pero insistió en que es imprescindible que el Estado actúe teniendo en cuenta la realidad singular del archipiélago.

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, advirtió de que “Canarias no puede quedar fuera de la respuesta del Estado ante una crisis que aquí tiene un impacto mucho más intenso por nuestra lejanía y dependencia del exterior”.

David Toledo señaló que “la subida del petróleo está tensionando a todos los sectores productivos de las islas, desde la industria al sector primario, pasando por el transporte, y está afectando directamente al bolsillo de las familias canarias”.

En este sentido, los nacionalistas reclamaron que el decreto estatal contemple mecanismos específicos para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, evitar el encarecimiento generalizado de precios y proteger tanto al tejido económico como al poder adquisitivo de los canarios y canarias.

David Toledo afirmó que “el Estado tiene que entender que las mismas medidas no sirven para todos los territorios y que Canarias necesita una respuesta diferenciada si realmente se quiere proteger a esta tierra”.

Prioridad al Decreto Canarias

Coalición Canaria subrayó además la urgencia de aprobar el Decreto Canarias como herramienta clave para garantizar estabilidad económica en un escenario internacional incierto. David Toledo recordó que “el Decreto Canarias cuenta con el respaldo del Parlamento de Canarias, de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), de la Federación Canaria de Islas (Fecai), y de los agentes sociales y económicos, por lo que no hay excusas para seguir retrasándolo”.

En este contexto, los nacionalistas elevaron el tono hacia el Partido Socialista y reclamaron una decisión clara en defensa de los intereses del archipiélago. David Toledo aseguró que “el PSOE tiene que decidir si está con Canarias o si, una vez más, opta por ignorar las necesidades de esta tierra en un momento crítico”.

Respuesta coordinada ante la crisis

El CEN de Coalición Canaria respaldó asimismo la petición del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de convocar una Conferencia de Presidentes que permita abordar de forma conjunta las consecuencias económicas del conflicto internacional.

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Los nacionalistas insistieron en que la respuesta a esta crisis debe ser coordinada entre administraciones y adaptada a las singularidades de territorios como Canarias, donde cualquier incremento de costes se multiplica. David Toledo concluyó que “no actuar con medidas específicas para Canarias supondrá agravar el impacto económico y social en las islas, y esa es una responsabilidad que el Estado no puede eludir”.