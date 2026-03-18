Canarias elevará a 50.000 euros la franquicia del IGIC para autónomos y pequeños profesionales

El Gobierno de Canarias elevará a 50.000 euros el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales, una medida que, según las previsiones del Ejecutivo, podría beneficiar a hasta 11.000 autónomos. El anuncio lo realizó este miércoles 18 de marzo de 2026 el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, quien explicó que el objetivo es “aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a los autónomos con menor dimensión económica”.

La iniciativa se aplicará a través del Régimen especial del pequeño empresario o profesional (REPEP). Este régimen permitirá a los autónomos y personas físicas que no superen los 50.000 euros anuales y que se acojan de forma voluntaria “no repercutir IGIC en sus facturas”, a cambio de “no deducir las cuotas soportadas en compras”. Según el Ejecutivo, el cambio también recorta trámites al pasar “de cinco a una” las declaraciones anuales, simplificando la relación con la Agencia Tributaria Canaria.

Domínguez enmarcó la medida en el contexto económico actual y defendió que, con inflación y subida de costes, “es absolutamente prioritario reforzar este régimen para un colectivo especialmente vulnerable como es el de los trabajadores autónomos y las microempresas, donde medidas de simplificación como el IGIC franquiciado son un desahogo en las cargas administrativas”.

Singularidad fiscal canaria

El vicepresidente subrayó además que esta decisión situará a Canarias como la única comunidad autónoma que aplica la franquicia prevista en la normativa europea para pequeños empresarios, elevando el umbral por encima de la media citada para la UE. En su crítica al Estado, Domínguez afirmó: “Mientras Bruselas denuncia a España ante la Justicia europea por negar a los autónomos la exención del IVA y mientras el Gobierno de España desatiende las demandas de las personas trabajadoras autónomas, siendo el único país que no ha traspuesto la directiva europea que exime de repercutir el impuesto a los que ingresen menos de 85.000 euros anuales, el Gobierno de Canarias da un paso adelante y consolida un modelo propio de simplificación fiscal para los emprendedores y autónomos”.

En cuanto al calendario, la intención del Ejecutivo regional es aplicar el nuevo umbral a partir del 1 de julio de 2026. Además, desde el 1 de enero de 2027, los autónomos acogidos al REPEP pasarán a presentar una única declaración anual de IGIC, eliminando las cuatro autoliquidaciones trimestrales y reduciendo, según el Gobierno, la posibilidad de errores formales y requerimientos de gestión.

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Domínguez defendió el incremento del IGIC franquiciado como una medida estructural: “no solo responde al cumplimiento de la normativa comunitaria, sino que constituye una medida de justicia fiscal y de apoyo a un colectivo esencial para la economía canaria”. Y añadió: “Este Gobierno sí que apoya a las personas trabajadoras autónomas”, vinculando esta reforma al Plan Respaldo Autónomo, que incluye medidas de apoyo a la conciliación laboral, la contratación, las bajas por incapacidad laboral y la inversión mediante bonificación de intereses de préstamos, “permiten acompañar al autónomo de principio a fin, desde que pone en marcha su actividad hasta su consolidación, reforzando la protección frente a situaciones de vulnerabilidad y garantizando que nadie tenga que renunciar a emprender por culpa de la burocracia”.