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Canarias declara la prealerta por riesgo de desprendimientos en cinco islas por la borrasca Therese

La medida, que entra en vigor este jueves a las 10:00 horas, afecta a La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria

Borrasca Therese.

Borrasca Therese. / Rafael Arturo Jiménez Rivero

LP/ED

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por riesgo de desprendimientos en las islas de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria a partir de las 10:00 horas del jueves, 19 de marzo.

La decisión se adopta en base a la información disponible y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la medida afecta a las cinco islas mencionadas dentro del ámbito territorial de la prealerta.

Esta activación se produce tras haberse declarado previamente la situación de alerta por lluvia y por viento en el archipiélago, como consecuencia del paso de la borrasca Therese. Estos fenómenos meteorológicos actúan como desencadenantes de movimientos del terreno, especialmente cuando se superan los umbrales a partir de los cuales suelen producirse desprendimientos de diferente magnitud.

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En este contexto, el PLATECA se activa en situación de prealerta con el objetivo de garantizar el seguimiento de posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas derivadas de desplomes y desprendimientos de tierras que pudieran producirse.

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