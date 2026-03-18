Un año del decreto que permite el traslado de menores a la Península: los números que reflejan la situación actual

Al cumplirse un año de la aplicación del decreto que convirtió en ley la derivación de menores a la Península, las cifras reflejan una realidad distinta a la prevista por la norma para estas fechas. Estas son las claves de la situación actual en Canarias un año después:

Torres preside una reunión de balance en Melilla

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside hoy en Melilla una reunión de balance. «Me gustaría que aclarase algunas de las declaraciones que ha realizado. Ha llegado a infravalorar el trabajo de esta Dirección General, incluso afirmando que no se estaban remitiendo expedientes», denunció la directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez.

Canarias no sale de la contingencia migratoria

Hace un año, había 5.037 menores en los centros de acogida de las Islas; actualmente hay 3.596 niños; y debería haber 2.211, por lo que la Comunidad Autónoma sigue en contingencia migratoria. «Seguiremos aplicando el decreto, siendo conscientes de que la situación es distinta. Recurriremos al Ministerio, a la Delegación y a la Fiscalía para que se cumpla la resolución», indicó Rodríguez.

Las derivaciones a la Península

Desde la puesta en marcha de este mecanismo, se han registrado un total de 811 nuevas llegadas de menores a las costas del Archipiélago. Sin embargo, las derivaciones efectuadas han sido inferiores, con un total de 701 salidas. En cuanto a las reubicaciones realizadas en cumplimiento del auto del Tribunal Supremo, estas ascienden a 507.

Un balance "positivo"

«El balance es positivo porque, si lo comparamos con la situación de la que partíamos, ahora estamos mucho mejor», apuntó Sandra Rodríguez, quien además señaló que Canarias ha comenzado a abrir pisos para jóvenes extutelados. Sin embargo, desde que se inició el proceso, 1.075 menores han alcanzado la mayoría de edad y, según indicó Rodríguez, otros 300 lo harán en las próximas dos semanas.